朝山國小舊址 竹市評估推長照

新竹市朝山國小遷校27年，中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但迄今荒廢多年，今年傳出市府有意轉作長照機構，但還無具體進展，民代期盼保留公共空間給地方使用。市府衛生局回應，正著手智慧長照機構效益評估，後續研議將公益空間列入附帶條件，鼓勵業者參與。

朝山國小舊址校舍曾繪製上原住民圖騰，作為原住民從事文化活動、聚會的空間，但近10年來閒置未用。實地走訪該處前方雖留有大樹、草地與水泥空地，但早已人去樓空、了無生氣。

平地原住民市議員林慈愛說，這裡過去雖曾有族人舉辦豐年祭等活動，但那魯灣部落已打造文化聚落後，未曾再使用過朝山國小舊址。

市議員廖子齊追蹤朝山國小舊址活化案，她說，原本希望能活化作社宅或實驗教育基地，既然市府評估有意作長照，希望能有供公共使用的幼托、社區活動空間等，為地方創造雙贏。

衛生局長陳厚全說，朝山國小舊址用地不大，無法興建社會住宅，前陣子也歷經文資提報審議，確認50年舊校舍的倉庫不具文資價值後，目前著手長照機構效益評估。