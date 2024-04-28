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朝山國小舊址 竹市評估推長照

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市朝山國小位於中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，市府有意轉作長照機構。記者張裕珍／攝影
新竹市朝山國小位於中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但後續已無使用荒廢多年，市府有意轉作長照機構。記者張裕珍／攝影

新竹市朝山國小遷校27年，中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但迄今荒廢多年，今年傳出市府有意轉作長照機構，但還無具體進展，民代期盼保留公共空間給地方使用。市府衛生局回應，正著手智慧長照機構效益評估，後續研議將公益空間列入附帶條件，鼓勵業者參與。

朝山國小舊址校舍曾繪製上原住民圖騰，作為原住民從事文化活動、聚會的空間，但近10年來閒置未用。實地走訪該處前方雖留有大樹、草地與水泥空地，但早已人去樓空、了無生氣。

平地原住民市議員林慈愛說，這裡過去雖曾有族人舉辦豐年祭等活動，但那魯灣部落已打造文化聚落後，未曾再使用過朝山國小舊址。

市議員廖子齊追蹤朝山國小舊址活化案，她說，原本希望能活化作社宅或實驗教育基地，既然市府評估有意作長照，希望能有供公共使用的幼托、社區活動空間等，為地方創造雙贏。

衛生局長陳厚全說，朝山國小舊址用地不大，無法興建社會住宅，前陣子也歷經文資提報審議，確認50年舊校舍的倉庫不具文資價值後，目前著手長照機構效益評估。

原住民 衛生局 長照

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