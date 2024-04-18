上千人同時觀看石門水庫下雨沒 刷新桃園即時影像排行

石門水庫目前蓄水情況比2021年大旱同時期嚴峻，民生及各項產業用水恐受影響，各界關注。北北桃等地今早下起大雨，上千人關心石門水庫進帳情況，透過桃園觀光導覽網觀看即時影像，刷新即時影像同時觀看人數的前5名排行榜。

桃園觀光導覽網提供即時影像服務多年，但過去因為鏡頭位置固定，只能在一定範圍內轉換角度及縮放，時間一久失去新意，觀看人數自然減少。不過，觀旅局近2年不斷嘗試創新，除架設新鏡頭提供民眾觀看飛機起降，也調整既有鏡頭角度拍攝流星雨，成功吸引使用者回流，今天上午桃園大雨，也有不少人運用即時影像關心水情。

觀旅局指出，今天上午7時，石門水庫即時影像同一時間在線觀看人數最高為1330名，超越1月「現象儀座流星雨」同一時間最高1120名拿下第3名，刷新今年排行榜紀錄，僅次於機場即時影像2200名與拉拉山賞雪2100人，第5名則是年初登場的梅花祭，當時共有915人同時在線觀看。

觀旅局長周柏吟表示，透過桃園智慧遊APP、觀光導覽網及桃園智慧旅遊雲YT頻道觀看即時影像的使用者持續成長，近一年累積觀看人次已近千萬，未來會持續以先進的科技，推出優質的影像服務。