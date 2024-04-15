桃機「塞機」台中機場空蕩蕩 議員問：盧秀燕當總統才解決？

疫情解封，報復性出國人潮爆多，桃園機場難以負荷。國民黨多名台中議員指出，交通部2040年才啟動台中國際機場整體規劃，可能要等市長盧秀燕當總統，才能解決台中機場建設瓶頸。民進黨議員則指「門戶計畫」幾乎停擺，要求市府相關單位加速推動。

議員陳政顯表示，台中機場應是桃園的替代機場，但交通部卻要2040年才啟動整體規劃，升格「國際機場」8年了，服務量能沒增加，新航廈規劃不見後續。

議員黃佳恬、林昊佑、楊大鈜、張彥彤、吳呈賢、邱愛珊與林霈涵等人聯合質詢，指台中國際機場門戶及周邊地區整體開發規劃送到中央，還躺在都發局，機場附近空蕩盪，腳步緩慢。

議員李中指出，交通部擬定的「台中國際機場2040年整體規劃」，根本就是一場騙局，這些提計畫的官員到2040年的時候哪個還會在位子上？桃機「塞機」，台中卻空蕩蕩。

市長盧秀燕說，星宇航空董事長張國煒聽到2040年才整體規劃，也質疑「為什麼需要那麼久？」，市府規劃機場周邊建設，但台中機場兼民用及軍用，交通部及內政部雖支持市府，但國防部「帽子更大」，指出這是國安問題，質疑清泉崗軍機場要遷到那裡？

市長盧秀燕表示，今年七月台中國際機場的航班，可以增加到「比疫情以前還多」。

議員楊典忠指出，交通部去年11月完成台中國際機場2040整體規劃報告，市府的門戶計畫何時要送中央內政部都委會審議？