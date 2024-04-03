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台灣之光！苗縣苑裡藺草編織登上聯合國婦權舞台

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
面對這些外賓、大使，劉育育除了現場示範編織，並解說藺草工藝的奧妙。圖／翻攝劉育育臉書
面對這些外賓、大使，劉育育除了現場示範編織，並解說藺草工藝的奧妙。圖／翻攝劉育育臉書

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苗栗縣苑裡鎮藺草編織揚名世界，早期是苑裡鎮家戶婦女重要手工藝，增加家庭收入，近年來不斷創新，最近鎮長劉育育受外交部婦權基金會等單位的邀請，到美國紐約台灣文化之夜展出藺草編織作品，會後更將國際友人邀回苑裡，深入認識在地藺草產業，成功把苑裡藺草工藝推廣給全世界。

第68屆聯合國婦女地位委員會大會於3月11日至22日在紐約舉行，外交部與婦權會等非政府組織合作，邀請民間團體於大會期間，在紐約舉辦台灣性別平等系列活動。

「對我來說，苑裡的藺草產業，不僅僅是一種編織的手藝 ，它同時也展現鄉村人際關係的緊密 與編織的紋路。」劉育育也在臉書分享這個饒富性別平等及地方文化意義的行程。

她說，一項藺草工藝品的誕生，包含了種植藺草的農民、編織者（以婦女為主）與販售藺草製品的店家，以及許許多多與藺草製程有關的職人。所編織的，不僅僅是一頂帽子或草蓆，而是地方的從業者人際網絡與經濟收入。

在苑裡，許多阿姨們都會用藺草編織來賺取家用或外快。因為藺草編織工作享有彈性工時的特性，她們可以趁著家務空檔、兒孫上學的時間來勞動，增加自身經濟自主性，也維持了農村經濟的韌性。

面對這些外賓、大使，除了現場示範編織，讓大家了解藺草工藝的奧妙之外，也展示苑裡地區藺草編織師傅的作品，當中有一幅藺草編織的台灣地圖，以手工編織出「苑裡」兩個字，更讓現場來賓讚嘆不已。

而在接待兩位國際友人造訪當天，恰好也是白沙屯媽祖回鑾經過苑裡，當下也邀她們一同參與，體會台灣社會對媽祖虔敬的心情，也感受到香燈腳互相扶持的熱情，「這就是我所說的，藺草編織所編織的人際網絡，以及藺草串起的跨國界友誼。」讓藺草工藝在全世界，繼續發光發熱。

在苑裡，許多婦女都會趁著家務空檔、兒孫上學的時間，用藺草編織來賺取家用或外快。記者吳傑沐／攝影
在苑裡，許多婦女都會趁著家務空檔、兒孫上學的時間，用藺草編織來賺取家用或外快。記者吳傑沐／攝影
會場中展示的藺草編織，其中以手工編織出「苑裡」兩個字，也讓劉育育感到自豪。圖／翻攝劉育育臉書
會場中展示的藺草編織，其中以手工編織出「苑裡」兩個字，也讓劉育育感到自豪。圖／翻攝劉育育臉書
面對這些外賓、大使，劉育育也在現場示範編織，讓大家了解藺草工藝的奧妙。圖／翻攝劉育育臉書
面對這些外賓、大使，劉育育也在現場示範編織，讓大家了解藺草工藝的奧妙。圖／翻攝劉育育臉書

白沙屯媽祖

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