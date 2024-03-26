台南圓環多不知怎麼繞？開放機慢車直行後 走法一致了

不必再繞圈圈了！台南市交通局宣布東區後甲圓環將自4月13日起開放機慢車可直行穿越，同時取消紅燈右轉，中西西門圓環今年1月10日已先開放機車直行穿越，並與東門、湯德章公園共3處圓環禁止機車紅燈右轉，因此台南圓環可以紅燈右轉的規定將正式走入歷史，各個圓環的走法回歸一致。

台南圓環多，到底該從哪條路出去？常讓用路人迷惑，以往機慢車要繞外圈，更令許多人不滿，台南市政府因應民意啟動圓環改善計畫，西門圓環位在市中心又是西門、民族路口，車流、人流量多，是重要道路節點，今年1月10日起開放機慢車可直接穿越西門圓環，不用再繞行圓環外環，縮短行駛距離，也減少機車轉向進出圓環時跟行人產生的交織點。

臉書台南式粉專也整理台南市各區圓環型式的道路；市區最主要的幾個大型圓環，包括東門圓環與湯德章圓環在今年1月10日起也同步取消機慢車紅燈右轉，加上後甲圓環從4月13日起取消紅燈右轉，台南市圓環的管制方式一致性，用路人只要依照號誌燈號指示判斷即可。

交通局指出，依據西門圓環的改善經驗，並分析開放前、後肇事資料發現並無顯著差異後，針對後甲圓環管制方式進行調整改善規劃，除開放機慢車可直行穿越圓環外，也同步取消入環機車可紅燈右轉措施，以提升行人安全通行環境。

交通局指出，依照以往路口車流轉向調查，一般路口直行車流約占7至8成，開放機車可以直接穿越圓環後，僅剩少數轉向車輛會行駛外環道路，可大幅度減少入、出環機車與行人產生的衝突；同時也會在圓環雙向號誌增設行人綠燈早開，讓行人路權可以得到優先保障。