高三女壓力大罹憂鬱症 醫師示警腦神經細胞損傷後果
新竹高三女學生小文（化名）因學測壓力緊張不安、失眠，雖接受藥物治療但因嗜睡副作用導致溫書進度落後，情緒更加不穩定。就醫診斷為憂鬱症合併焦慮。醫師說明，若大腦一直感受到無法負荷的壓力，將使腦神經細胞損傷，腦內激素分泌失調，將產生情緒障礙或行為困擾，影響日常運作，當達到嚴重程度，就會導致憂鬱症或焦慮症。
中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師林洪異指出，人生歷程中，會遭遇各式各樣的壓力，尤其是具有重大意義的事件，可能會引發超乎想像的劇烈變化。如果大腦一直感受到無法負荷的壓力，卻沒辦法遠離或調適，將使腦神經細胞損傷。
林洪異說明，憂鬱症和家族史與基因遺傳有關，以及個案的個性，本身如果是偏執、完美主義，或是低自尊、悲觀負向，對於情緒比較敏感，亦會容易出現憂鬱的傾向。此外，不論是過去的創傷經驗，或父母和親友長輩給的壓力、同儕間的競爭、課業壓力、人際關係互動不佳等，外在環境壓力也可能造成情緒變化。
林洪異建議，家長在給建議前，不妨先同理孩子的自身感受，再找出原因，探尋可行的解決方法。若孩子不喜歡讀書，要去了解孩子對未來的規畫和想像，一起討論探索，引導孩子共同達到目標。
如果孩子出現悶悶不樂、常常過度緊張、特別容易發脾氣等，且頻率越來越高、強度越來越強就是警訊，進一步若影響到睡眠及食慾，且言談和思緒內容有所變化，或是造成活動力、注意力變得跟之前的狀態非常不一樣，父母親都要特別注意，很有可能孩子已經患有憂鬱症。
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