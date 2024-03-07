竹市龍年主燈展到10日 不敵新竹強風昨首度緊急停演

新竹市龍年燈節「2024龍Stay新竹過好年」從過年前展期一路到本周日（10日）結束，位於東門城主燈的「福氣龍好」昨晚因現場評估達到6級風，安全考量首度緊急停演；竹市府城銷處指出，近日風大只要達到一定風速就會停演，並加裝安全措施，展期將到10日，歡迎民眾把握最後展期賞燈，未來燈飾作品將視狀況移除或現地保留。

新竹市政府今年搭配元宵櫻花季擴大燈節活動，沿護城河延伸到站前廣場及新竹公園，共設置1大主燈及7組輔燈，各有特色。其中，主燈「福氣龍好」高8公尺、基座3公尺且基座可轉動，站在東門城圓環不同角度都可欣賞到Q版龍造型的龍年主燈。

不過，近日東北季風強勁，竹市府城市行銷處昨晚在臉書發出公告，指出依交通部中央氣象署風力預測及活動安全評估，主燈「福氣龍好」緊急停演，並加裝安全措施，位於新竹公園麗池的「花現龍蹤」消氣維護暫停展出，以確保民眾安全。

城市行銷處指出，新竹風大聞名，在燈節展期開始前即規畫風力超過6級風就會停演，避免安全疑慮，也好在前陣子多屬風和日麗天氣，若天冷低溫也沒有超過一定風速，所以主燈都有順利展演。但昨天開展前測到超過6級風，基於安全決定停止展演。