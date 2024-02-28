嚴防新竹狀況重演 桃園棒球場排水進度90%、拚3月底完工

中華職棒新球季開打倒數，樂天桃園棒球場優化工程持續進行，目前總工程進度70%。市府體育局表示，球場優化工程預計3月29日完工，其中排水改善工程進度已達90％，是3大優化工項中最具指標的里程碑，剩餘工程也會在最後1個月努力趕工。

樂天桃園棒球場從去年11月球季結束後展開14年來首次重大修繕，市府人士說，球場被球迷檢驗的強度不亞於大巨蛋，為嚴防新竹棒球場至今未啟用的情況在桃園上演，張善政去年11月球季結束後，至少3次到棒球場了解工程進度，2名副市長蘇俊賓、王明鉅與秘書長詹榮鋒也多次到場掌握情況，市府還邀請來自日本職棒與美國大聯盟的專家到桃園查看。

目前各工程改善進度，「場地排水及噴灌系統改善」90%、「夜間照明系統優化」65%、「外野看台地坪及座椅更新」55%。體育局長許彥輝在臉書貼出照片，提到樂天球場草皮工程現正採用植物生長燈，讓草皮快速成長，現場宛如燈會一般，透過這種方式可促進植物成長快6倍。

市長張善政昨低調前往桃園棒球場視察整修進度，他表示過去桃園棒球場的排水問題，常常干擾賽程，針對排水設施，工程團隊移除原有透水性較差的土層，並鋪設新的魚骨式透水網管，現在工程已接近完成，完工後將進行壓力測試，模擬比賽中可能遇到的降雨情形。

張善政說，直接關係到球員安全的覆土與草皮，更是此次球場改善工程的重中之重，此次工程選用美國大聯盟等級紅土，並在日本場務專家的建議下，採用植物生長燈，讓草皮能在寒冷的天氣中穩定生長；另觀眾座椅與照明系統的改善也正如火如荼進行中，未來桃園棒球場的比賽、觀賽體驗一定會讓大家感受到進步。

許彥輝表示，目前球場草皮鋪設作業已完成，場地排水工程更即將完工，工程除了改善排水外，球員的安全更是首位，球場淺層的區域都會避免有小石子，造成球員運動時受傷，一定會以球員的安全為優先，確保施工品質。