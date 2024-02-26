快訊

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

思慮縝密！早餐吃一半跳月台救落軌嬤 高中生還原當下心境：不緊張

北埔新姜天水堂文化資產審議案 竹縣府勘查

中央社／ 新竹縣26日電

新竹縣府說，北埔新姜天水堂文化資產審議案今天進行勘查，審議中了解各方意見，會進行表決是否登錄為法定文化資產，但會議決議需待縣長楊文科核定後，才正式對外公開。

新竹縣政府今天透過新聞資料指出，文化局去年1月30日接獲北埔新姜天水堂所有權人申請指定登錄古蹟與歷史建築案，依據文化資產保存法法定程序辦理，在去年3月1日開會通知單發文日起至今年2月29日止，此案進入審議程序為暫定古蹟。

文化局長章宗耀表示，此案雖由所有權人之一主動申請指定登錄為古蹟或歷史建築，但其餘多數所有權人皆表示反對，文化局至今收到8件土地所有權人意見書及異議書，主要訴求為所有權人意願與權益未能充分獲得尊重與保障。

文化局表示，新姜天水堂自進入審議程序後，已分別邀請審議委員辦理2次現勘，並委託專業團隊針對歷史脈絡、建物特色與現況進行調查，撰擬文資價值評估報告。

文化局指出，在歷次現勘紀錄、文資價值評估報告與所有權人相關意見等，皆會彙整提供審議委員會參考評估，此次審議會議程由審議委員至新姜天水堂辦理現場勘查後，再前往北埔鄉公所會議室進行審議。

文化局說，今天進行「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」現場勘查及第2次審議會，會議決議由文化局彙整為會議記錄，簽奉審議會召集人楊文科核定後，才正式對外公開。

文化局 文化資產 歷史建築

延伸閱讀

竹縣青年Podcast海選20名播客 報名放寬年齡、地域限制

政院通過大矽谷計畫 楊文科喊話先核定台知、科三園區

148萬加開跳蛙公車僅1人搭乘 楊文科指示加強宣傳

與青年對談晚安小雞事件 楊文科：網紅極端化已不可忽視

相關新聞

禮廳、納骨塔供給量不足 竹東將啟動評估擴大殯葬園區

竹東生命園區已有火化場、納骨塔，竹東生命禮儀館裝修預計今年中後完工、重新啟用，竹東鎮長郭遠彰認為隨著人口老化，恐不敷使用...

學區劃分 竹市府：超額學生安排至距離第二順位學校就讀

新竹市近年就學人口成長，學區畫分議題受家長關注，市府推動學區劃分檢討，今開記者會，強調已確立學區劃分原則、實施期程及落日...

桃園燈會湧50萬人潮散場塞爆民代呼籲改善 市府推2解方

桃園燈會在元宵假期吸引大批民眾賞燈，獲不少好評。不過周邊塞車嚴重、接駁車班次不足，會場廁所也大排長龍，民代呼籲應把握最後...

竹市首條開進科學園區「先導公車」路線 10輛電動公車下半年上路

新竹市首條開進科學園區的全電動公車「縣市先導公車」路線，由國光汽車客運股份有限公司取得路線經營權，市府今指出，10輛電動...

鍾東錦東京食品展賣東方美人茶 藍綠議會黨團這樣說

苗栗縣長鍾東錦將率團參加3月在日本東京舉辦的國際食品展，並以「東方美人茶的優雅氛圍」為主軸，行銷苗栗茶葉，苗栗縣議會藍、...

竹縣青年Podcast海選20名播客 報名放寬年齡、地域限制

新竹縣政府教育局青年Podcast已邁入第三屆，節目內容多元有趣，這次辦理青年播客海選，今年擴大年齡層，也不限新竹區民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。