北埔新姜天水堂文化資產審議案 竹縣府勘查

新竹縣府說，北埔新姜天水堂文化資產審議案今天進行勘查，審議中了解各方意見，會進行表決是否登錄為法定文化資產，但會議決議需待縣長楊文科核定後，才正式對外公開。

新竹縣政府今天透過新聞資料指出，文化局去年1月30日接獲北埔新姜天水堂所有權人申請指定登錄古蹟與歷史建築案，依據文化資產保存法法定程序辦理，在去年3月1日開會通知單發文日起至今年2月29日止，此案進入審議程序為暫定古蹟。

文化局長章宗耀表示，此案雖由所有權人之一主動申請指定登錄為古蹟或歷史建築，但其餘多數所有權人皆表示反對，文化局至今收到8件土地所有權人意見書及異議書，主要訴求為所有權人意願與權益未能充分獲得尊重與保障。

文化局表示，新姜天水堂自進入審議程序後，已分別邀請審議委員辦理2次現勘，並委託專業團隊針對歷史脈絡、建物特色與現況進行調查，撰擬文資價值評估報告。

文化局指出，在歷次現勘紀錄、文資價值評估報告與所有權人相關意見等，皆會彙整提供審議委員會參考評估，此次審議會議程由審議委員至新姜天水堂辦理現場勘查後，再前往北埔鄉公所會議室進行審議。

文化局說，今天進行「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」現場勘查及第2次審議會，會議決議由文化局彙整為會議記錄，簽奉審議會召集人楊文科核定後，才正式對外公開。