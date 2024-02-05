竹市推客雅溪大公園改造計畫 打造2.1公里藍帶綠廊
新竹市客雅溪沿岸擁有西雅、頂埔、天公壇、台溪、台溪親子公園等5座公園，是都會區內自然與人文交匯的精華地帶，但這些公園過去設施老舊，環境髒亂，路面破碎，市府接獲不少住戶反映後，向經濟部水利署爭取「全國水環境改善計畫」補助，啟動「客雅溪大公園改造計畫五部曲」，前兩部曲改善西雅、台溪兩座公園，於今天完工啟用，後續將陸續改善其餘公園的動線系統及景觀環境，打造2.1公里藍帶綠廊散步空間。
市長高虹安說，市府傾聽民意啟動「客雅溪大公園改造計畫五部曲」，首階段已完成西雅公園、台溪親子公園環境改善，未來將加速串聯客雅溪沿岸公園，打造都市藍帶綠廊新風貌，提供民眾優質休憩環境。
高虹安說，客雅溪大公園改造計畫秉持「全國水環境改善計畫」精神，工程導入環境友善措施，從規畫設計到後續施工皆以干擾最小化施作，除改善鋪面與設施環境外，更辦理生態檢核、保留多數基地內既有喬木、改善珍貴老樹棲地，並於施工過程中畫分敏感區域縮小擾動範圍，同時增加透水面積、新植台灣原生種及誘蝶、誘鳥植栽等，融合在地生態兼具美感與安全，並滿足社區市民朋友休閒需求。
城銷處表示，過去西雅公園與台溪親子公園因遭人任意堆置雜物造成環境髒亂，並存在著原鋪面凹凸破碎、缺乏無障礙設施與通行不易等問題。因此市府著手進行客雅溪大公園改善計畫，於今年1月正式完成西雅公園及台溪親子公園改善工程。
城銷處說明，市府將西雅公園作為改善計畫的首部曲，共挹注4500萬元經費環境優化升級，包含梳理原有植栽，營造老樹下休憩空間及設置地景式遊憩區；二部曲台溪親子公園則是投入2600萬元經費，改善既有籃球場圍籬及場地，重整公園景觀設施並優化綠帶，讓民眾享有優質健康的社交場域。
城銷處指出，2座公園皆以通用設計為原則設置無障礙步道系統，配合景觀整治進行樹木梳理修剪、改善排水燈具等硬體系統設施，並進行人行道新設與改善，是客雅溪沿岸公園串聯整合的第一步，後續將接力改善天公壇公園，逐步實現客雅溪大公園的願景。
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