桃園火車站舊城區 首件都更動工

桃園市桃園區復興路公辦都更昨天開工，市長張善政指出，此案一大亮點為桃園火車站舊城區商圈第一個都更案，距離火車站（中正路）約400公尺，加上火車站正推動的鐵路地下化三鐵共構，未來繁榮可期。預計2027年完工後，2棟新建大樓率先矗立，將成為舊城區新地標，已經引起連鎖效應，有助於加速此區域和其他舊城區更新。

昨天開工典禮，張善政、都發局表示，復興路公辦都更地點在復興路、民生路口為商業區土地，基地60%為公有地，2年後完工其中一棟有75戶社宅，還可以規畫衛生局第二辦公室；另一棟為屬於地主、得標開發商，17樓的建築規畫168戶，除了1樓為店面，其他為住宅。

都發局住宅發展處指出，私有地方面，當初和實施者立信機構花了近4年整合18名地主，後面再以2年完成規畫與審查，過程艱辛，但備受看好。

房仲業者指出，依照目前周邊房地產實價交易登錄資料，住宅每坪約30萬元，估計都更後每坪售價可達40多萬元，高樓層甚至可能超過50萬元，這次都更案的每名地主權值轉換都選擇領屋，顯示該區塊的房地產前景可期。

張善政強調，復興路公辦都更是活化舊城區第一個都更案，得標實施者立信機構在雙北和有豐富的都更經驗，他要求如質如期完工，也希望此案能帶動舊城區新發展。

住宅發展處長邱英哲簡報指出，桃園區復興路都更案基地面積達2663平方公尺，當初一一克服土地所有權、訴訟與設計多個棘手問題，得標的立信機構預估投入11億元與市政府合作蓋大樓 ，這也是桃園市第4個開工的公辦都更案，目標2027年底完工。

都市發展局江南志局長說，桃園市目前鐵路地下化、桃園捷運綠線工程和桃園舊城改造計畫等幾項重大公共建設同時進行，市府扮演都更領頭羊角色，今年要陸續啟動桃園、中壢火車站附近幾個重點改造計畫，逐步實現打造桃園為更友善宜居的城市。