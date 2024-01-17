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桃園大溪豆干節1月20日有千人豆花趴 市府6月開辦蔬食節

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市豆腐商業公會本周六主辦大溪豆干節，今年現場製作超大豆花趴提供2000人分享。圖／本報資料照
桃園市豆腐商業公會本周六主辦大溪豆干節，今年現場製作超大豆花趴提供2000人分享。圖／本報資料照

桃園大溪豆干節舉辦多年，市長張善政上任停辦，今年轉型辦蔬食節引發藍綠口水戰，桃園市豆腐商業公會將在本周六20日在大溪舉辦2024第九屆大溪豆干節，公會理事長黃建嘉今天表示，為不讓大溪豆干節活動中斷，今年集結上百家豆類業者及號召日本、加拿大、法國及亞洲國家參與，還有千人豆花趴，宣傳推廣大溪豆類文化商品。

針對大溪豆干節舉辦與否議題，引發總統立委大選藍綠爭議，市府觀光旅遊局表示，大溪豆干節去年因故未辦，今年決定規畫擴大舉辦蔬食節大型嘉年華活動，規畫蔬食實驗室及桃園蔬食味展覽，納入大溪豆干系列商品及桃園在地蔬食，讓民眾不一樣體驗。

因應桃園市府今年未辦理大溪豆干節，桃園市豆腐商業公會自行接手主辦第九屆大溪豆干節，本周六下午1時起在大溪區木生活館舉辦，有大溪豆干市集、大溪音樂及豆類觀光走讀等活動，繼續推廣大溪知名豆干系列商品，公會特別辦理一場千人大豆花趴，不同往年製作大豆腐、大春捲活動，歡迎民眾、遊客參與。

黃建嘉表示，大溪豆干節最先由桃園市豆腐商業公會辦理，自 2015年起由市政府與該公會合作舉辦共合辦8屆，吸引大量遊客參與，推動大溪觀光和產業發展，今年為避免豆干節中斷，回歸公會自行辦理，若今後市府恢復辦理會有延續性，這次豆干節集結在地上百家業者力量，宣傳大溪特色豆類商品，特別製作超大豆花，提供2000人食用，還有日本、加拿大、法國及亞洲多國業者參與，希望將台灣豆類文化推向國際。

桃園市豆腐商業公會本周六主辦大溪豆干節活動，現場豆干市集及製作超大豆花趴，歡迎遊客參與。圖／桃園市豆腐商業公會提供
桃園市豆腐商業公會本周六主辦大溪豆干節活動，現場豆干市集及製作超大豆花趴，歡迎遊客參與。圖／桃園市豆腐商業公會提供
桃園市豆腐商業公會本周六主辦大溪豆干節活動，現場豆干市集及製作超大豆花趴，歡迎遊客參與。圖／桃園市豆腐商業公會提供
桃園市豆腐商業公會本周六主辦大溪豆干節活動，現場豆干市集及製作超大豆花趴，歡迎遊客參與。圖／桃園市豆腐商業公會提供

大溪豆干 桃園

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