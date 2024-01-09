台南市西門圓環 1月10日起開放機慢車直行 3圓環禁紅燈右轉

台南市中西西門圓環位於市中心又是西門、民族路口，車流、人流量多，是重要道路節點，交通局已完成短期改善方案及中長期改善計畫，市長黃偉哲今天宣布，10日起西門圓環開放機車直行穿越，同時，包括東門及湯德章公園共3處圓環禁止機車紅燈右轉，讓西門圓環發揮簡化車流功能並兼顧各式用路人通行需求。

市長黃偉哲表示，10日零時起開放機慢車可直接穿越西門圓環，不用再繞行圓環外環，除可縮短行駛距離外，更可以減少機車轉向進出圓環時跟行人產生的交織點，對於行人安全與機車行車效率都能同步提升，屬於短期的改善作為。

交通局長王銘德指出，依照以往路口車流轉向調查，一般路口直行車流約占7至8成，開放機車可以直接穿越圓環後，僅剩少數轉向車輛會行駛外環道路，可大幅度減少入、出環機車與行人產生的衝突；同時也會在圓環雙向號誌增設行人綠燈早開，讓行人路權可以得到優先保障。

目前西門圓環因開放機車可紅燈右轉入環，對於同時間擁有綠燈通行權的行人會有潛在衝突風險，配合機車開放直行穿越圓環後，預期右轉外環需求量將減少，因此取消機慢車紅燈右轉，以提升行人通行安全。

另，東門圓環與湯德章圓環因屬於同時有快慢分隔島汽、機車分道行駛路型，為增加機車行駛效率，目前也是開放機車可紅燈右轉進入外環，但為提升行人通行安全，也從10日起同步取消機慢車紅燈右轉，讓南市圓環的管制方式可一致性，用路人只要依照號誌燈號指示判斷即可。後甲圓環將等檢討開放機車可直行穿越時再取消機車紅燈右轉，並會在最短時間內對外公布實施日期。

中長期改善部分，黃偉哲指示交通局、工務局向中央爭取補助經費辦理改善，藉由中央資源的挹注來加速推動，包含圓環周邊實體人行道建置、增設停車彎、停車空間整頓與交通動線優化等都應納入重新規劃，提出更完善的解決方案。

王銘德局長表示，改善範圍涉及現有車道、綠帶、停車格位等空間重新分配使用，改造經費較為龐大，將納入內政部國土署近期開放補助的「永續提升人行安全計畫」來爭取提案，透過專業顧問公司、專家學者、民間團體等集思廣益共同規畫出圓環空間最適合的使用方案。