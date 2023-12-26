竹北氣爆半年少年仍在治療 楊文科指示賠償要從優合理

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓6月24日因瓦斯加壓異常發生氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%。少年家屬向新竹縣長楊文科喊話，盼兌現從優賠償承諾，並稱陳姓少年至今仍在加護病房治療。楊文科今天在主管會報上也指示賠償一定要從優、合理。新竹瓦斯公司總經理邱世昌表示，關於財損均已達成協議，體傷部分已在協商。

「我們是否關心不夠？」楊文科追問新竹瓦斯公司，少年目前治療狀況如何，以及清創是否要住加護病房？同時也請衛生局長殷東成幫忙留意，如果原本住加護病房，已經返家休養，醫院又建議回到長庚醫院住加護病房，表示病況是非常嚴重要，一定要去關心、了解清楚，對於受害者要掌握狀況。

邱世昌表示，陳姓少年全身91%二度燒灼傷，治療過程艱辛，衛生局都有跟長庚醫院醫療中心接洽，醫療單位也全力協助，陳姓少年治療一陣子後，有返家休養，瓦斯公司這段期間也給予協助照顧、換藥，後來回診時，長庚醫院建議繼續住院進行清創、植皮治療，上周家屬有找2位律師提出體傷賠償，財損部分已在今年10月23日達成協議，也以從寬、從優補助為原則。

邱世昌強調，事件發生至今，針對陳姓少年所需營養品、壓力衣等醫療用品及相關醫療費用均先行墊付提供，另也負擔陳姓少年住院期間，父母因照顧而無法上班的薪資補償，家屬所提需求，竹瓦皆努力展現最大誠意，盡力配合。

邱世昌說，但因體傷金額較龐大，已請律師和保險公司對家屬律師提出的項目和內容，補充計算基準和相關文件等，等家屬補充相關說明文件後，會再來進行第二次洽商，也祝福少年早日康復。

關於陳姓少年治療狀況，邱世昌說明，少年的病情竹瓦公司一直無法直接了解到，家屬告知的也有限，雖然竹瓦每天都會派員接送家屬至醫院探視，傷況部份也請衛生局多做了解，看還需要哪方面協助，還有醫療進度、復健、治療情形到哪一個段落等，都會透過長庚醫院給我們訊息。