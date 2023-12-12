柯美蘭讚館長gentleman「如沐春風」 網笑：是眼科醫師？

民眾黨主席柯文哲胞妹、無黨籍新竹市立委參選人柯美蘭日前接受網紅「館長」陳之漢直播專訪聊參選理念等，柯美蘭昨天在臉書發文讚許館長是一個gentleman、如沐春風。此話一出引發網路熱議，有不少網友留言嘲諷是睜眼說瞎話，酸柯美蘭「妳確定是眼科醫師嗎？」也有支持者力挺柯美蘭做自己，繼續加油。

柯美蘭7日首度上館長直播接受專訪，全程約一小時節目暢聊參選理念、爭取護理加薪政見，也分享立委與總統選情看法。由於柯美蘭學佛，直播現場還擺出柯手抄的佛經，加上她受訪態度溫文儒雅，館長直播「難得」未爆粗口，當時即引發網友熱議。

柯美蘭昨天在臉書發文分享上館長直播心情，表示自己回到家中，時常回想專訪的情境，覺得館長是一個gentleman、如沐春風，先前的擔憂，在會談之中一掃而盡。還說事實上館長閱讀很多書籍，也收集很多資料，事業也做很成功，非一般常人。

柯美蘭也提到，人的多面學習是社會的生存之道，自己在館長的身上「看到了善良與正義」，祝福館長生意興隆，造福更多人。此篇「柯小P心情隨筆」臉書貼文一出，立刻引發網路熱議，不到一天湧入將近500則留言，不少網友也聞訊來「朝聖」。

不少網友對柯美蘭的看法不以為然，有人留言說「眼科醫生識人不明」、「你是不是對他有什麼誤會才用如沐春風形容，你也很善良對善良跟正義的標準不太高」，還有網友酸說是「滿口三字經的gentleman」、「館長讀很多書才能這樣出口成髒」等。

但也有網友留言為柯美蘭加油打氣，表示「比起很多穿著西裝，說漂亮話、幹骯髒事的名嘴政客好多了」、「我有看直播，您說的話也是溫文儒雅。您真的是『善良無敵』，讓人覺得好溫暖。加油喔」，也有支持者認為是「柯小P渡化了館長」。

針對柯美蘭對館長的評論引發熱議，民進黨新竹市立委參選人林志潔也在臉書上發文回應表示「人對他人的感受是一件很主觀的事，只要沒有貶抑攻擊歧視或偏見，我們應該要尊重」，但若是民意代表和選民的價值觀或所思所欲差異過大，可能會在反應代表性上比較不足。

商品推薦