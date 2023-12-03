多名跑者等不到接駁車棄賽...桃園楓半馬出包惹不滿 市府回應了

2023桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬今天早上登場，吸引國內外5500名跑者參與，隨後傳出許多報名跑者反映，在接駁點等不到接駁車只好棄賽，引起抱怨不滿，桃園市府體育局表示，接獲反映加派3輛遊覽車接送，雖無法準時開賽，若在關門時間路跑仍享有完賽禮，大會採計10與21公里組6時50分出發者約171人將主動退費，補償損失。

石門水庫楓半馬賽事今天上午6點30分開跑，國內外跑者分半程馬拉松組（21K）組、路跑組（10K）、休閒組（5K）共三組分批出發比賽，不料卻有許多報名參加跑者在接駁點等不到接駁車，只好棄賽，引起抱怨連連，市府體育局接獲反映才趕緊彌補出錯，大會採計10與21公里組6時50分出發者約171人主動退費。

市府體育局表示，石門水庫楓半馬賽事，在石門水庫坪林收費管制站早上6時淨空，所有車輛不得進入，賽前公告相關接駁車及管制時間訊息，沿途有路標指引，大會也安排免費接駁車，搭乘時間上午4時30分至上午6時，9台接駁車往返，這次全新21公里路線由南苑起跑，沿路均車輛交通管制，部分跑者可能不熟悉改制路線，尋找停車位時間增加，耽誤接駁車時間與準時開跑時間。