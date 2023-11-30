2間區域醫院沒意願 桃園盼5家醫院有兒童急診落空

桃園市議會今天審查衛生局明年預算，針對1095萬元辦理兒科等緊急醫療服務經費，部分議員指出，桃園是6都新生兒增加最多的城市，但是目前只有3家醫院設置嬰幼兒急診，而且集中在北區，量能不足也不能兼顧區域醫療資源均衡，應該設法讓其他醫院也設置兒童急診。

副市長王明鉅、衛生局長劉宜亷答詢表示，小兒科急診不是只有設備就能設置，要有人才人力和經驗，不然病童送到醫院沒人敢接，原本有意再增加兩家醫院投入兒童急診，有願意的醫院市府當然鼓勵，但確實有人才人力的困難，因此目前就是維持3家有兒童急診的醫院保有穩定的品質，雖然1095萬元還是不夠，但就是盡力維持品質，也會繼續鼓勵區域醫院加入。

這項預算為「辦理兒科、高危險妊娠孕產婦及新生兒（含早產兒）緊急醫療服務品質計畫」，衛生局明年編列1095萬元預算。張碩芳議員指出，桃園市新生兒出人數6都第一，但是兒童急診只有林口長庚、衛福部桃園醫院、國軍桃園總醫院，希望市府持續與中央溝通，支持桃園增設兒童急診專責醫院的資源，成為婦幼友善城市。

衛生局長劉宜亷，桃園市兒童急診專責醫院原本只有林口長庚、部立桃園醫院，市府今年挹注國軍桃園總醫院300多萬元增加小兒緊急醫療服務，讓小兒急診增為3處，原本希望再增加兩家區域醫院，醫護人力不好找，經費也是問題區域醫院意願不高，因此依據專家建議補助現有3家醫院提升兒童急診品質，包括讓更多醫護願意值夜班。

陳雅倫議員說，高危險妊娠孕婦因為有大出血的風險，不可能到一般醫院的急診或生產，搭救護車轉大醫院很辛苦。王珮毓議員以自己的經驗說明，曾深夜帶孩子到南桃園的醫院急診被拒收，原因是沒有兒童急診，她強調南桃園有必要設這類急診，而不是只能跑長庚。

舒翠玲議員雖然支持增設兒童急診，但也提醒市府不能為了增加數字忽略服務的水準和品質，否則只會對孕產婦和嬰幼兒造成更大傷害。議員陳韋曄建議，天成醫療體系已經買下懷寧醫院，市府可以協助結合周邊婦幼醫院，引進醫學中心資源規畫小兒跟孕產婦緊急醫療服務。