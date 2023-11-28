竹市凍卵、加碼生育津貼挨批撒幣 市府：全球趨勢

新竹市明年加碼生育津貼至每胎3萬元，且放寬資格限制由設籍新竹滿1年修正為半年，被時代力量市議員林彥甫質疑面對少子化問題，市府僅提出生育津貼加倍，凍卵補助更是大撒幣；對此，市府今詳細說明，強調凍卵政策不僅是全球趨勢，也成為頂尖企業支持員工生育計畫的重要方式，未來申辦數量預估會逐年增長，趨勢可以期待。

市府衛生局指出，自臉書於2014年成為美國首家為員工提供卵子冷凍費用的高科技公司後，該福利政策逐漸被諸如蘋果公司等其他大型企業所效仿。市府推行的「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」自5月11日啟動，旨在響應國際發展趨勢。

衛生局說，雖然市府鼓勵育齡婦女在25至35歲的生育黃金年齡生育，但也理解生活中有許多重要決策需考量，尤其當生育規畫與現實環境間的平衡難以取得時。

因此，市府提出這項友善且符合時代的政策，涵蓋AMH卵巢功能檢測、凍卵療程及其管理費用，致力於為有凍卵生育計畫的女性提供更多時間和體諒，以及人性化的關懷，這不僅是鼓勵生育的措施，更是對女性生育權的尊重和支持。

衛生局指出，要申請凍卵補助部分，第一階段需先進行AMH值（檢測卵子儲存量的指標）等檢測，來協助婦女是否合適做凍卵補助，若合適後續才會進行第二階段的凍卵補助，而今年許多婦女朋友都有開始進行AMH檢測，成效良好，未來也將增加AMH補助名額，讓更多的女性市民受惠。

至於市府挨批生育津貼預算膨脹，市府指出，必須先預留未來可能申請凍卵補助的經費額度，以避免額度不夠造成婦女福利受損的狀況未來申辦數量預估會逐年增長，趨勢可以期待。凍卵補助案件是以實支實付來進行，申請多少補助多少，後續若真有補助的剩餘款，也會回歸市庫，不會有浪費公帑的行為。

至於生育津貼規畫，民政處指出，明年生育津貼補助加碼至3萬元，新生兒父母之一方設籍條件縮短至6個月的政策，實屬「鼓勵」性質，希望透過政策鼓勵市民生育，減輕家長經濟負擔，提升生育率，另針對議員的建議，會再研議。

林彥甫議指出，截至十月底，凍卵療程申請只有162人（完成凍卵69人），原本預計補助1000人，執行率僅有6.9%。另外，根據台大婦產科的研究，凍卵後僅有8%會使用，剩下新生兒數更只有不到3%。

另外，市府擅自修改生育津貼的發放原則，從1萬5000元加碼到3萬，完全沒有解決生育問題，也藐視議會，呼籲市府先撤除作業要點修正案，待議會審過預算後再執行，並建議改成第一胎2萬、第二胎3萬、第三胎以上4萬，鼓勵多生幾胎。

林彥甫建議，市府應協助推廣陪產員制度，讓產婦在生產的過程減輕痛苦，並對產程和新生兒照護有更多的認識，同時應增加公共托育、公立兩歲專班的名額，減輕爸媽育兒的負擔，已經實施定額課後延長托育費，避免偏遠學校因收托人數少，家長需支付更多的延托費。