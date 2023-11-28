國手踩著綠保田泥土打排球 三義鯉魚社區見證里山倡議
苗栗縣三義鄉鯉魚社區綠色保育田間，日前一場別開生面的排球賽，國手焦璿誠、黃士展等人都來了，認識指標生物大冠鷲、黑翅鳶，見證國際里山倡議（IPSI）人與自然和諧共生案例。
鯉魚社區緊鄰鯉魚潭水庫下游，水源頭潔淨，大片稻作良田，有三義鄉穀倉的美譽，也是大冠鷲、黑翅鳶的棲地，2015年一群人創立青稻夫農產工作室，不使用除草劑、化學肥料，友善環境、友善耕作綠保田，大冠鷲幾乎天天報到「巡田」，2021年更以減輕對環境的衝擊與壓力，促進社區綠色產業發展，獲得IPSI組織收錄為國際案例。
青稻夫農產工作室的一些成員喜歡打排球，一直有夢想在田間打排球，也促成今年11月27日的排球賽，與農村發展及水土保持署台中分署、苗栗縣政府、鯉魚社區發展協會合辦，2輛耕耘機在田間拉起排球網，台中分署長陳榮俊開球，焦璿誠、黃士展，還有台中市豐原高商、東山高中等隊伍，都嘗鮮腳踩綠保田泥土打球。
青稻夫工作室成員謝杏芬說，這場排球賽別開生面，還安排友善農夫市集，國立屏東科技大學團隊架設生態棲架，認識大冠鷲、黑翅鳶，希望更多人學習如何友善與大自然相處，營造可以傳承給下一代安全健康的生活環境，綠保田歡迎企業認養，相關訊息可至臉書粉絲專頁青稻夫農產工作室查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言