國手踩著綠保田泥土打排球 三義鯉魚社區見證里山倡議

苗栗縣三義鄉鯉魚社區綠色保育田間，日前一場別開生面的排球賽，國手焦璿誠、黃士展等人都來了，認識指標生物大冠鷲、黑翅鳶，見證國際里山倡議（IPSI）人與自然和諧共生案例。

鯉魚社區緊鄰鯉魚潭水庫下游，水源頭潔淨，大片稻作良田，有三義鄉穀倉的美譽，也是大冠鷲、黑翅鳶的棲地，2015年一群人創立青稻夫農產工作室，不使用除草劑、化學肥料，友善環境、友善耕作綠保田，大冠鷲幾乎天天報到「巡田」，2021年更以減輕對環境的衝擊與壓力，促進社區綠色產業發展，獲得IPSI組織收錄為國際案例。

青稻夫農產工作室的一些成員喜歡打排球，一直有夢想在田間打排球，也促成今年11月27日的排球賽，與農村發展及水土保持署台中分署、苗栗縣政府、鯉魚社區發展協會合辦，2輛耕耘機在田間拉起排球網，台中分署長陳榮俊開球，焦璿誠、黃士展，還有台中市豐原高商、東山高中等隊伍，都嘗鮮腳踩綠保田泥土打球。