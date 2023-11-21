斥資4.3億桃園中壢區運動館再+1 造福3區民2025年竣工

位於桃園龍岡萬坪公園旁的龍岡全民運動館，將興建地上2層、地下1層建築，不過去年招商說明會後遲遲未發包及拆除籃球場爭議，今天終於要開工，將會有游泳池、SPA池、烤箱、兒童活動區、多功能活動室、VR運動體驗區，共提供25席汽車及24席機車停放空間，工程總經費約4億3763萬元，工程預計2025年下半年完工。

中壢目前已有國民運動中心及興建中的體育園區，而龍岡全民運動館因過去因工料上漲追加預算後才於今年6月底才包，而籃球場拆除後將於附近另闢新的籃球場。

桃園市長張善政今出席開工典禮表示，現人口多運動需求增，而龍岡全民運動館位於中壢南側，緊鄰平鎮及八德，未來將能造福3區鄰近民眾。

新建工程處表示，龍岡全民運動館占地面積約5007平方公尺，興建1棟地上2層及地下1層建築。1樓規劃游泳池、SPA池、烤箱、蒸氣室、兒童活動區、更衣淋浴間、哺乳室、廁所、販賣部、辦公室及服務台等。

2樓設置體適能區、多功能活動室、VR運動體驗區及運動傷害防護室等，地下室規畫為停車場，共提供25席汽車及24席機車停放空間，工程總經費約4億3763萬元，其中教育部體育署補助約1億5625萬元，其餘由市府負擔，工程預計於2025年下半年完工。