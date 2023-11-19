活化城市空間首波點名9公墓 優先將平鎮龜山大溪闢為公園

桃園市多處公墓雖禁葬已久，卻遲未遷葬或進行用地變更，荒廢多年、雜草叢生。市府上周召開「未來城市空間發展會報」，將公墓活化議題納入議程，首波盤點9處殯葬用地，後續將優先開發大溪第8公墓、龜山第1公墓和平鎮第9公墓等3處公墓用地。民代樂觀其成，也呼籲市府加速流程，早日嘉惠在地居民。

市府統計，全市有145處公墓，其中74處禁葬。都發局長江南志表示，近年民眾殯葬習俗轉為多元環保方式，在地民代都很關切老舊墓地活化工作，為翻轉公墓鄰避印象，市府首次將公墓活化納入空間會報議程，並盤點桃園9處殯葬用地、面積達37公頃，包含八德、平鎮、龍潭、龜山、蘆竹和楊梅區，裡頭不乏多處公墓用地，自2001年初即禁葬，卻遲未完成遷葬，也無法進行用地變更。

江南志說，市府透過空間會報一次檢討多件公墓變更案，目前確認大溪第8公墓提交內政部審議，後續將由大溪區公所和工務局進行公園開闢，龜山第1公墓將由龜山區公所和農業局進行綠美化，平鎮第9公墓也進入實質檢討用地需求階段。

公墓用地納入未來城市空間發展會報後，未來每3個月會以專案方式邀請民政局、區公所討論，搭配新興區域、既有街區通盤檢討，以符合城市永續規畫。

議員陳雅倫表示，龜山第一公墓2019年起開始遷葬，讓鄰近沒有大型綠地、公園的大山頂地區有休閒空間，不過當地仍缺乏公園綠地空間，盼市府明年須先將第1公墓綠美化，並規畫停車場、設置聯外道路，真正達到公墓公園化的目標。