聽新聞
test
0:00 / 0:00
活化城市空間首波點名9公墓 優先將平鎮龜山大溪闢為公園
桃園市多處公墓雖禁葬已久，卻遲未遷葬或進行用地變更，荒廢多年、雜草叢生。市府上周召開「未來城市空間發展會報」，將公墓活化議題納入議程，首波盤點9處殯葬用地，後續將優先開發大溪第8公墓、龜山第1公墓和平鎮第9公墓等3處公墓用地。民代樂觀其成，也呼籲市府加速流程，早日嘉惠在地居民。
市府統計，全市有145處公墓，其中74處禁葬。都發局長江南志表示，近年民眾殯葬習俗轉為多元環保方式，在地民代都很關切老舊墓地活化工作，為翻轉公墓鄰避印象，市府首次將公墓活化納入空間會報議程，並盤點桃園9處殯葬用地、面積達37公頃，包含八德、平鎮、龍潭、龜山、蘆竹和楊梅區，裡頭不乏多處公墓用地，自2001年初即禁葬，卻遲未完成遷葬，也無法進行用地變更。
江南志說，市府透過空間會報一次檢討多件公墓變更案，目前確認大溪第8公墓提交內政部審議，後續將由大溪區公所和工務局進行公園開闢，龜山第1公墓將由龜山區公所和農業局進行綠美化，平鎮第9公墓也進入實質檢討用地需求階段。
公墓用地納入未來城市空間發展會報後，未來每3個月會以專案方式邀請民政局、區公所討論，搭配新興區域、既有街區通盤檢討，以符合城市永續規畫。
議員陳雅倫表示，龜山第一公墓2019年起開始遷葬，讓鄰近沒有大型綠地、公園的大山頂地區有休閒空間，不過當地仍缺乏公園綠地空間，盼市府明年須先將第1公墓綠美化，並規畫停車場、設置聯外道路，真正達到公墓公園化的目標。
議員黃敬平指出，他從前市府時代就爭取平鎮第9公墓改建為親子公園和地下停車場，如今該用地雖早已綠美化完成將近1年，卻全都圍起來，不開放進入，令民眾不解，呼籲市府加速都市計畫流程，不要花大錢整地，卻只可遠觀而不可褻玩焉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言