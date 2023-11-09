新竹縣立生命紀念園區又復活？楊文科：重新調整方向推動

原先規畫將設立在湖口的新竹縣立生命紀念園區，因遭地方居民反彈抗議，縣府於9月宣布終止計畫。不過新竹縣議員徐瑜新與蔡志環都分別在昨今於議會質詢時提出，要求縣府應繼續推動興建，不能說停就停，楊文科則強調會調整推動方向。

楊文科今在議會接受蔡志環質詢時答詢，會終止原計畫是有參考反對民眾的意見，民眾呼籲就近殯葬、盤點各鄉鎮納骨塔位數量就實際需求提供服務。不過楊文科也提到，中央已告知地方政府，各公墓必須盡早遷葬，綜合不同意見，縣府對於新竹縣生命園區計畫將重新規畫，楊文科說「我們是重新調整方向，推動生命園區計畫」。

蔡志環今天在議會質詢時表示，提供完善便利且平價的殯葬服務是政府的責任，這次縣政府宣布終止生命園區計畫後，她反而接到許多民眾反映希望縣府重啟生命園區興建計畫。蔡志環說「生老病死是每個人必須經過的」因此呼籲楊文科重啟計畫。

無獨有偶，昨天徐瑜新在議會質詢時也重砲抨擊縣府民政處任意終止生命園區計畫，害得楊文科對於新竹縣重大建設的「5支箭」被折斷一支，尤其戰犯正是民政處長謝明輝與新聞處長魏文元。徐瑜新更形容2人是「金童玉女」讓縣長施政「跛腳」，要求2人好好檢討。

徐瑜新指出，若正確的政策只因少數人反對就取消才是錯誤的，縣府應該要好好向民眾說明解釋計畫目的，讓正確的政策可以施行。徐瑜新批評新聞處未盡責向楊縣長真實反映民調及民意傾向，而民政處長謝明輝一上任就建請終止計畫，是只想著要退休。

新竹縣生命紀念園區原規畫將興建於湖口鄉的軍方用地，卻因地方反彈，遭湖口及新豐居民組成自救會抗爭，最後不敵民意反對，由民政處在8月29日於縣府主管會報上提出臨時動議，建議楊縣長終止計畫案，楊文科見現場無人有異議，只能准予通過終止。