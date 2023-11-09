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設電動車充電樁糾紛不斷 王婉諭：好人與好人的戰爭

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委王婉諭呼籲政府應具體提供足夠配套措施協助，才能真正達成運具轉型的目標。圖／時力新竹縣黨部提供
立委王婉諭呼籲政府應具體提供足夠配套措施協助，才能真正達成運具轉型的目標。圖／時力新竹縣黨部提供

新竹地區電動車普及率已逐步攀升，建置電動車充電樁卻成為政府與民眾的難題，尤其常發生糾紛究竟住宅大樓該不該放行設充電樁，立委王婉諭就形容這是「好人與好人的戰爭」，其實不管是支持或反對設置的任一方都是好人，卻為了該不該設充電樁衝突，政府應訂定足夠配套措施協助。

王婉諭要求行政院應參考日本政府全力推動電動車友善環境建置經驗，研訂社區充電樁建置費用補助計畫，並透過跨部會協力推廣，降低社區建置充電樁所遇用電安全、消防安全及費用分攤的疑慮。

王婉諭指出，國發會提出2030年國內電動自小客車市售比要達30%，2040年更要達成100%，但2023年9月全國新領牌自小客車中只有6.6%為電動車，即便相對較高的新竹縣已達近10%，仍距離運具電動化目標相當遙遠。

王婉諭認為，不論是公共充電樁或是公寓大廈内的社區充電樁，均是運具電動化重要一環，需要政府大力推動，才可能促成運具電動化的落實。但公共充電樁交通部近2年僅補助地方政府建置4400支充電槍，數量仍不足因應未來需求。

公寓大廈住戶對於設置電動車充電樁也普遍存在包含用電安全、消防安全及費用分攤的疑慮，且針對費用分攤往往造成住戶間難以形成共識的困境。王婉諭建議參考日本經驗透過補助方式降低社區充電樁建置門檻，並由消防署、台電、國土管理署跨部會協力組成輔導團。

王婉諭 新竹 日本

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