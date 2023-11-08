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季節限定！苗栗芋頭杭菊當季 銅鑼鋪上繽紛地毯

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
公館鄉農會「相遇吉事 香芋菊柿」節11月18、19日在苗栗特色館辦理，副縣長鄧桂菊等人今天開序幕，農會今年與9家業者合作推出特色美食。圖／公館鄉農會提供
公館鄉農會「相遇吉事 香芋菊柿」節11月18、19日在苗栗特色館辦理，副縣長鄧桂菊等人今天開序幕，農會今年與9家業者合作推出特色美食。圖／公館鄉農會提供

苗栗縣銅鑼鄉、公館鄉杭菊及芋頭農特產當季，尤其是銅鑼鄉九湖台地一帶種植杭菊40多公頃，每年11月間盛開，田間有如鋪上繽紛地毯，美不勝收，銅鑼11月10日到12日，公館18日、19日辦理行銷活動，歡迎全國遊客。

「2023苗栗銅鑼杭菊芋頭節-菊祥如芋」活動，銅鑼鄉農會今年與國立聯合大學「食八銅人」團隊合作，行銷杭菊、芋頭、東方美人茶、仙草等8大農特產業，10日在「秋美人農場」規畫農特產品展售會，11日開幕式，安排表演活動，杭菊銅鑼燒等新品上市發表，縣長鍾東錦、農糧署北區分署副分署長林美華，及銅鑼鄉長謝昌年等人邀民眾參加。

銅鑼菊種植約40公頃，今年花海在九湖、樟樹、朝陽等村，規畫6條賞花路線，11日、12日上午8點半至下午4點在銅鑼火車站，提供免費接駁專車服務，花季11月11日至12月3日每逢例假日，苗38-2線九湖路段道路，及九湖大橋與銅科南路大橋間水防道路，實施交通管制。

鄉農會指出，農會輔導種植的杭菊產品包裝，印有「銅鑼鄉杭菊產地團體商標」，呼籲消費者認明，而杭菊採收前，農糧署會同縣府、農會逐一對杭菊採樣及411項農藥殘留檢驗，確保在安全值內才准許農民採收，為安全把關。

另，公館鄉農會「相遇吉事 香芋菊柿」節11月18、19日在苗栗特色館辦理，規畫芋頭、柿子、米食、時蔬、蜂蜜等農產展售市集，及芋頭主題農遊小旅行，還有客家美食推廣品嚐、民歌演唱等活動，副縣長鄧桂菊、公館鄉長何在鑫，及公館鄉農會總幹事古雪雲等人，今天為活動揭開序幕。

古雪雲說，公館鄉芋頭約300公頃、柿子60公頃、杭菊約有7公頃，今年整理杭菊賞景地圖，並與農業部苗栗區農業改良場合作運用紫、黃、綠等色的秧苗，在特色館後方排列出油桐花、穿龍圳水、紅棗、芋頭，苗改場及農會LOGO的稻田彩繪，塑造特色地景。

今年活動公館鄉農會福基好客坊與巧軒、 棗莊、佳樂蛋糕、徐園、秀菊、本柿、情緣、紅棗食府，及富春共9家在地業者合作，推廣芋頭、柿子美食料理，芋頭糕、紅棗芋蒸糕、芋絲榴槤、香芋甜棗豬腳、柿干燉雞湯等，享用指定美食，可以獲得芋頭冰棒。

苗栗縣銅鑼鄉九湖台地一帶種植杭菊40多公頃，每年11月間盛開，田間有如鋪上繽紛地毯，美不勝收。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉九湖台地一帶種植杭菊40多公頃，每年11月間盛開，田間有如鋪上繽紛地毯，美不勝收。圖／苗栗縣政府提供

芋頭 農會 客家美食

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