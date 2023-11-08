無照水電業進行大樓消防安檢 竹縣議員要求徹查

新竹縣議員林禹佑今天質詢表示，竹北地區高樓多，消防安檢重要，卻發現有無照的消防水電業者進行消防安檢應要徹查，縣長楊文科說，會全面進行縣內水電行稽查，讓民眾安心。

新竹縣議會第20屆第2次定期會質詢，國民黨新竹縣議員林禹佑質詢說，竹北人口持續增加，在竹北高樓也越來越多，為保障民眾安全，消防安檢很重要。

林禹佑表示，近年來卻發現沒有執照的消防水電業者，去做消防安檢，還貼上檢驗合格的檢驗標章，要求消防局要進行查核這些不肖業者，以保障民眾人身安全。

縣長楊文科說，對於有不肖業者進行安檢情形，會要求消防局及產發處，針對縣內300多家水電行進行稽查，讓縣民安心。

對於高層建築物安檢情形，消防局長陳中振表示，針對高層建築物，消防安檢強度為每年至少檢查1次，若發現逃生通道堵塞情形或接獲民眾陳情，會轉報主管機關工務處依權責懲處。

陳中振說，法規規範11樓以上建築物皆須設有自動撒水設備，且蓄水量皆須達有效放射30分鐘以上，20層樓以上高度的大樓，需利用大樓本身的消防安全設備輔助進行搶救，大樓內部也設有避難逃生設備，如緊急升降機、特別安全梯等，皆是檢查重點。