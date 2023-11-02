新屋稻米故事館盼引進連鎖咖啡 轉型為文化園區

桃園新屋稻米故事館位於新屋區農會旁，在日治時期建造了七棟稻穀倉庫及稻殼加工廠以作為儲糧之用，其中倉庫群2004年更被登錄為歷史建築，而稻米故事館是一處兼具教育與文化傳承的旅遊景點。民代希望能引進星巴克，並打造為文化園區。桃園文化局回應，新屋區農會已研擬稻米故事館修復再利用及建置計畫提案爭取文化部文化資產局補助，文化局預計11月9日召開初審會議。

桃園新屋是台灣北部重要的水稻產地，在日治時期建造了7棟稻穀倉庫及稻殼加工廠以作為儲糧之用。這些穀倉當時皆以磚牆建造，以黃土泥漿混合谷穀粉刷或水泥砂漿粉刷為牆壁，搭配以楯接懸吊構築的木架構造樑柱，頗具價值及可看性，它代表了老祖先的智慧結晶，這些都是當時日據時代所留下的歷史遺跡，至今仍保持完好如初，實屬珍貴。

倉庫群2004年登錄為歷史建築，2007年以舊穀倉展示空間利用計畫工程，在內部修建稻米故事館，設有農會生鮮超市、全國農會精品館、稻米故事館、百年碾米機館及米食天地館等，在賦予老屋新生命的同時，也是一處兼具教育與文化傳承的旅遊景點。

市議員陳睿生表示，故事館歷史悠久，且還有木造碾米機，相當有味道，星巴克有意願和農會簽MOU，願意進駐活化，希望文化局能協助帶動新屋觀光。

新屋區農會總幹事盧永才指出，農會與星巴克的確有洽談合作，星巴克也有派人前來現勘，期盼透過與知名企業合作，讓稻米故事館轉型，並盡速申請到中央補助重新整修。