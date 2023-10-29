琉璃蟻軍擴大 竹市高峰里頭痛

新竹科學園區旁的新竹市高峰里近年受琉璃蟻危害，道路、圍牆都可見琉璃蟻大軍爬行，居民無奈琉璃蟻入侵住家、鑽入電箱搞破壞，甚至會咬人，呼籲市府正視「蟲蟲危機」。市府指出，今年已加強社區防治，11月上旬將邀園區、竹縣與苗縣府共商跨縣市琉璃蟻防治。

琉璃蟻約7年前在高峰里現蹤，近年在新竹市有擴散跡象，包含仙宮里、高峰植物園、十八尖山等地都有；市府雖有安排琉璃蟻緊急清潔消毒作業、緊急餌站掛置等措施，但仍難完全防堵。

記者隨高峰里長郭朋鑫走訪里內多處，來到高峰植物園旁、總數約300多戶的社區群，周邊圍牆、樹木都見琉璃蟻成群列隊，甚至爬上住家外牆。社區總幹事簡勝源無奈，裝設的監視器也被鑽入「壞了好幾支」。

還有高峰里公園、觀景台，道路旁電桿附掛的中華電信網路設備都可見到大量琉璃蟻蹤跡。郭朋鑫說，琉璃蟻危害一年比一年嚴重，市府應加強力道、因地制宜防治，不能單靠餌劑，要比照登革熱模式加強噴藥。

市府產發處指出，已會同環保局、城銷處等單位加強琉璃蟻防治，近期透過「園縣市共好高峰會」提案跨縣市合作防治獲共識通過，將研議投遞大量餌劑。