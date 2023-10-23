允諾協助爭取1500萬元 立委沈發惠辦大湖、公館會勘

苗栗縣大湖鄉客庄生活圈環境營造工程，及公館鄉「兒三」公園整建計畫，經費約1500多萬元，立委沈發惠、縣議員曾玫學等人今天會勘，表示將協助爭取補助，地方樂觀有助提升生活觀光品質。

沈發惠、曾玟學，及縣府文化觀光局、大湖鄉、公館鄉公所等有關人員，今天下午會勘大湖鄉客庄生活圈營造工程，與公館鄉「兒三」公園籃球場及周遭環境整建計畫，曾玟學指出，大湖鄉生活圈營造工程主要針對進入大湖街區的中原路進行廊道營造，中原路臨近台3線，也是大湖酒莊進入市區必經之路，但周遭多段階梯及造型損壞，缺乏整理布滿青苔，鄉公所希望整治，同時改造路沿擋土牆視覺，增加相關動線引導指標。

曾玟學認為，遊客集中在大湖酒莊周遭是目前旅遊產業的瓶頸，未來應規畫讓人流更願意進入到大湖街區消費停留，如活化蠶絲改良場建築群歷史建築，街區內有觀光亮點，道路廊帶改造才能將大湖旅遊串連得更完整。

此外，曾玟學分析「兒三」公園籃球場是公館鄉除學校外，唯一能提供民眾進行籃球運動的空間，計畫內容將原有老化籃球場升級，打造規格符合規定，具備排水和照明系統的籃球場。