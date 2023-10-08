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鍾東錦兌現政見 苗栗縣原民事務中心升格擬明年3月掛牌
苗栗縣長鍾東錦重要政見原住民族事務中心升格案，縣府規畫行政處、計畫處合併，新設原住民及族群發展處明年3月掛牌成立，第一任處長人選，優先考慮 縣內的人才。
原住民縣議員楊文昌、劉美蘭都樂觀其成，劉美蘭表示，原民中心升格設處，不僅是鍾縣長的選舉政見，而且很重要，不然原民中心每次到中央開會，位階都矮人一截，她認為原住民的人才很多，處長一定要事務官任用。
縣府2016年1月4日成立勞工及青年發展處，原住民族行政處因此降為二級單位原民中心，期間迭有聲音恢復原民處，鍾東錦列為重要政見，縣府規畫明年3月裁撤原民中心，改設一級單位原住民及族群發展處，辦理原住民及新住民等族群事務。
鍾東錦今天參加苗栗縣都會區原住民聯合豐年祭，立委高金素梅、鄭天財，及原住民族委員會主任秘書王美蘋等人同樂，鍾東錦特別以這次杭州亞運為例，原住民的好表現，國人有目共睹，也希望原住民小朋友、學生，可以身為原住民為榮，政府責無旁貸，致力語言、文化，及相關建設發展。
鍾東錦表示，苗栗是多元共融的大家庭，縣府規畫成立原住民及族群發展處，針對多元族群的需求，讓資源更加平均分配，至於處長人選，將以縣內優先，因為熟悉地方事務，且泰安鄉、南庄鄉輪流，以取得平衡。
縣府指出，苗栗縣政府組織自治條例研擬修正，裁撤原民中心，原住民相關事務及目前的社會處新住民事務，移撥新成立原住民及族群發展處，設原住民行政科、原住民經建科、族群發展科，草案經縣務會議討論，送縣議會審查，通過後呈中央核備，預定明年3月1日掛牌。
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