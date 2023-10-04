苗栗縣今起揭示流感疫苗廠牌 民眾可選擇公費接種單位

中央採購公費流感疫苗並提供各縣市「賽諾菲」、「國光」、「東洋」及「高端」四家廠牌提供符合資格民眾免費施打，苗栗縣2日開打迄今已有1萬1864人接種；今年流感疫苗品牌較多，縣長鍾東錦表示將比照新冠肺炎疫苗接種模式，讓流感疫苗資訊透明公開，今（4日）宣布縣內各流感疫苗接種單位需於施打站公開揭示廠牌，讓鄉親有知的權利。

衛生局長張蕊仙說，針對公費流感疫苗接種公布的措施，包括要求各接種單位當診次接種時公開揭示接種廠牌，讓民眾了解施打疫苗廠牌，尊重鄉親施打意願；依據各品牌疫苗適應年齡，3歲以下幼兒接種只提供「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗。

校園流感疫苗集中接種時比照新冠肺炎疫苗模式，施打前一日公告疫苗廠牌。若家長想讓孩童打不同廠牌的疫苗，可持「補接種通知單」，到各醫療院所公費接種；除衛生所外，合約醫院或診所可酌收掛號費。

鍾東錦呼籲，符合各項疫苗資格者盡速接種，由於新冠疫情可能在12月底達到高峰，目前XBB.1.5新冠疫苗已開放65歲以上及醫護人員接種，10月11日起則開放全民接種。65歲以上長者接種流感、新冠肺炎或肺炎鏈球菌疫苗任一劑，均送10劑新冠肺炎快篩試劑，每人最多30劑，另接種新冠肺炎再加送500元禮券及宣導品1份。

目前苗栗縣各衛生所、合約醫院及診所正全力提供各類疫苗服務中，因接種人力等因素，開診時間有不同的安排，民眾前往接種疫苗前，可事先聯絡後備妥健保卡或其他可證明身分之證件再前往施打。相關疫苗資訊可參閱疾管署全球資訊網或衛生局官網，或洽詢當地衛生所。