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竹北二手袋循環箱啟用 自備環保品購物再贈百元禮券
新竹縣竹北市公所推行「二手袋循環箱」政策，將於新社、仁義、竹北3處公有市場放置循環箱，鼓勵市民捐出堪用二手袋，供給需要者再利用。竹北市公所也在10月份每周三推出環保活動，凡自備環保品並在指定市集購物，即可兌換百元「傳市品牌減碳好市券」乙份。
竹北市長鄭朝方也整理捐出購物袋做環保，他指出，環保永續是進步城市應備的重要趨勢，除公所提供的可循環利用二手購物袋之外，也鼓勵民眾捐出堪用的購物袋供消費者再利用，養成自備購物袋習慣，並提升攤商環保意識，宣導攤商不主動提供塑膠袋，物盡其用之餘也能達到源頭減量之效。
鄭朝方說，二手袋循環箱已率先在新社市場啟用，仁義市場、竹北市場則將於近期進駐的，循環箱設置則分塑膠袋、紙類環保袋、環保購物袋（含不織布）等分類，二手袋回收原則以乾淨、堪用且尺寸大於A4者尤佳，採免費索取循環使用及回收，不限次數直至二手袋不堪使用，以期達到共享經濟及循環使用成效。
鄭朝方表示，新社、仁義、竹北等3市場配合宣傳環保減塑，10月起每周三推出環保贈禮活動，消費者凡在指定市集購物，不限商品及金額，並使用自備環保袋、環保杯、環保餐具組等，即可至服務台兌換百元「傳市品牌減碳好市券」乙份，響應環保拿好禮，邀請市民共襄盛舉。
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