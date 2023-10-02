竹市關東分館啟用 高虹安允諾延長閉館預算已送議會

新竹市圖書館關東分館今天啟用，位於關東市場3樓，該館以客家文化作為館藏和空間設計，未來將打造為社區互動複合式的客家文化據點，市長高虹安今天在致詞時表示，外界關心的圖書館閉館時間延長，市府已將此預算編列，將送到議會審議，讓爸媽也能在晚間陪孩子到圖書館閱讀。

關東分館是新竹市首座客家文化主題圖書館，整體空間約3百坪，近1百席的閱讀座位，是新竹市僅次於龍山分館的第二大館，設計上採用客家工藝常見的竹藤材質，構建出書牆框景和窗景，打造客家文化新據點。

特別的是，還設有0到6歲的幼兒閱讀區，兒童書區、一般閱讀和期刊雜誌區，提供不同族群與年齡層閱讀。未來將持續結合市場特色，辦理書展、講座與工作坊，打造具採買、閱讀、社區互動複合式的客家文化據點。

客委會副主委周江杰今天也到場，他建議市府除了硬體設施，在服務時間也可注意，新竹市東區有金山、龍山、動物園和關東4座圖書分館，由於閉館時間僅到5點，爸媽只能在周末帶孩子到圖書館，希望未來能讓爸媽下班後，有機會到圖書館閱讀。

對此，高虹安在現場回應，在議會的會期中，許多議員有提及閉館時間延長建議，因此新竹市府這次將此預算編列進去，接下來會送到議會審議，盼望議員們能支持此預算。

高虹安也提到關東分館內有3萬餘冊的多元書籍，而客家文化書籍約有1千冊，對此，金山面文史工作室主人吳慶杰也向高虹安表示，願意捐出8千冊客家書籍與民眾分享，高虹安在現場感謝。

「分享客家文化藏書寶藏，影響更多人！」吳慶杰說，自己從事30年的客家文化研究，家中有大量的客家書籍，有些甚至是絕版書，透過捐書與更多人分享客家歷史與文化，除了盡一份責任，也具有傳承意味。