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桃園市立美術館 延到2026完工

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導

桃園市政府斥資37.56億元興建市立美術館，原訂明年完工，但因為建築成本增加，工程減項發包，現在必須再追加8.96億元採購電梯、冷氣和景觀照明設備，工期也有所延宕，預計要2026年才會完工。

桃園市立美術館坐落於中壢青埔高鐵特區，37億餘元經費包含「市立美術館」和「兒童美術館」2棟建物，以高鐵、機捷路線相隔比鄰，但有空中廊道相連，文化局期待落成後能提升地方文化藝術氣息，為地方觀光加分。不過，由於新冠肺炎疫情攪局，建材原物料大漲，工程大受影響，目前兒童美術館預計明年4月開館，市立美術館部分還在趕工。

工務局長汪在宙表示，市立美術館因原先設定經費有限，所以減項發包，空調、電梯和景觀照明都待追加。

市議員舒翠玲直批工程缺乏整體規劃，難保未來要做的機電工程不會對既有的建築結構造成破壞性的影響。

汪在宙坦言，機電設備是建築物必要項目，不然不能使用，工程比預期推遲了一些，但都有加緊腳步。

美術館 建築 桃園

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