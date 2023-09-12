0到7歲公司幫忙養 桃園夫妻檔員工一連生三胎每月爽領7萬2

「0到7歲小朋友，公司幫忙養。」以生產伺服器、計算加速器的鴻佰科技股份有限公司，2019年在桃園設置南青廠便提供每月1萬5千元的育兒津貼，夫妻同在公司上班還加碼9千元，有人一連生3胎，每月領走7萬2千元。鴻佰今獲桃園市政府母性健康守護模範事業單位表揚，資深協理陳春輝表示未來計畫在廠區設幼兒園，提供更多福利。

鴻佰科技南青廠位於桃園市蘆竹區，廠區約有1千7百名員工，其中以女性居多，約佔55%，因此設廠初期即有許多關於婦女照顧政策，除了1萬5千元的育兒津貼補助擴及男性員工，針對懷孕的女性員工另有上、下班和產檢交通補助，以及提供優質溫馨的哺集乳室。

鴻佰提供優渥育兒津貼，夫妻同在公司上班還加碼補助額度，令不少人羨慕。鴻佰有員工交為連理，一連生了3胎，每月領7萬2千元公司補助，另有政府1萬6千5佰元的育兒津貼，基本生活無虞；鴻佰科技指出，鴻佰每年約編列7千萬元的育兒津貼，雖然花費不少，但有助提升員工向心力，留住人才，創造更大效益。

桃園市長張善政表示，女性朋友能在職場安心上班是非常重要的事，市府頒獎表揚不僅只於感激企業用心，也希望獲表揚的企業能成為其他人的表率，吸引其他企業跟進提升友善職場環境，相信長久下來，桃園職場環境一定會更加美滿。

鴻佰設廠4年首度獲頒模範單位，資深協理陳春輝除了感謝桃園市勞動局肯定，同時表示公司接下來計畫在南青廠設置幼兒園，讓員工省去接送煩惱，也能就近照顧。