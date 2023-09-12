0到7歲公司幫忙養 桃園夫妻檔員工一連生三胎每月爽領7萬2
「0到7歲小朋友，公司幫忙養。」以生產伺服器、計算加速器的鴻佰科技股份有限公司，2019年在桃園設置南青廠便提供每月1萬5千元的育兒津貼，夫妻同在公司上班還加碼9千元，有人一連生3胎，每月領走7萬2千元。鴻佰今獲桃園市政府母性健康守護模範事業單位表揚，資深協理陳春輝表示未來計畫在廠區設幼兒園，提供更多福利。
鴻佰科技南青廠位於桃園市蘆竹區，廠區約有1千7百名員工，其中以女性居多，約佔55%，因此設廠初期即有許多關於婦女照顧政策，除了1萬5千元的育兒津貼補助擴及男性員工，針對懷孕的女性員工另有上、下班和產檢交通補助，以及提供優質溫馨的哺集乳室。
鴻佰提供優渥育兒津貼，夫妻同在公司上班還加碼補助額度，令不少人羨慕。鴻佰有員工交為連理，一連生了3胎，每月領7萬2千元公司補助，另有政府1萬6千5佰元的育兒津貼，基本生活無虞；鴻佰科技指出，鴻佰每年約編列7千萬元的育兒津貼，雖然花費不少，但有助提升員工向心力，留住人才，創造更大效益。
桃園市長張善政表示，女性朋友能在職場安心上班是非常重要的事，市府頒獎表揚不僅只於感激企業用心，也希望獲表揚的企業能成為其他人的表率，吸引其他企業跟進提升友善職場環境，相信長久下來，桃園職場環境一定會更加美滿。
鴻佰設廠4年首度獲頒模範單位，資深協理陳春輝除了感謝桃園市勞動局肯定，同時表示公司接下來計畫在南青廠設置幼兒園，讓員工省去接送煩惱，也能就近照顧。
桃園市勞動局今天表揚母性健康模範事業另有中華電信桃園營運處和神達電腦股份有限公司；張善政也說，桃園除了持續補助和獎勵企業友善育兒職場措施，今年也跨局處合作組成專家輔導團，輔導事業單位設置托兒設施。另外，市府也籌組在地安衛家族，以「大廠帶小廠」理念傳承職業安全衛生文化。
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