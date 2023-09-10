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桃園本土登革熱擴大至15例 全都有台南旅遊史

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市本土登革熱疫情擴大，市府針對各風險場域加強稽查。圖／桃園市衛生局提供
桃園市本土登革熱疫情擴大，市府針對各風險場域加強稽查。圖／桃園市衛生局提供

桃園市衛生局今天表示，截至今日桃園已有31例登革熱確診個案，其中15例本土、16例境外移入，本土案例皆有台南旅遊史。衛生局表示，本土登革熱疫情持續，市長張善政已指示各局處建立跨局處聯繫及動員平台，並成立跨局處專案稽查小組，針對各風險場域加強查核，衛生局也建置基層醫療院所登革熱通報獎勵機制及鼓勵民眾自主就醫，強化社區登革熱監測。

衛生局表示，統計8月至今，桃園市新增136件通報（全年累計220件），市府至今持續與轄內醫療院所聯繫提供最新疫情資訊，並透過建置基層醫療院所登革熱通報獎勵機制，已即時找出21件確定案例（本土15例、境外6例），防堵登革熱疫情擴散。

衛生局表示，針對市場商圈、移工宿舍、學校、特定風景區、公園、工地加強查核等各場域風險，市府已稽查68處，清除203個積水容器。

衛生局表示，因應各大專校院陸續開學，教育局將安排大專院校巡查行程，與校方共同落實登革熱孳生源清除工作，同時呼籲各校應加強學生健康監測，若師生或學生同住親友至流行地旅遊後自覺有發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等疑似症狀，請盡速就醫並主動告知相關活動史，也提醒民眾持續加強室內外環境積水容器清除工作，避免孳生病媒蚊。

衛生局 登革熱 疫情

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