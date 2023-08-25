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漁獲量只剩2成 陳超明批離岸風電：無良綠能政策犧牲漁民生計

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
立委陳超明服務處昨邀請經濟部能源局等官員與漁民面對面座談，傾聽漁民的心聲。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明服務處昨邀請經濟部能源局等官員與漁民面對面座談，傾聽漁民的心聲。圖／陳超明服務處提供

經濟部推動離岸風力發電區塊開發，近來公告電纜上岸共同廊道，在苗栗縣劃設竹南、後龍、通霄、苑裡四個廊道，其中竹南龍鳳漁港最重要漁獲來源的兩處定置漁網完全包含在內；立委陳超明服務處指出，劃設過程中沒有跟漁民有任何的溝通，漁民控訴，一旦施工，定置漁業將會完全被消滅。

苗栗外海的海能風場自七月起進行海纜維修作業，但當地漁民直到八月中才得知訊息，引發爭議。陳超明表示，竹南、後龍一帶的離岸風力發電機組，矗立在海洋上，這是目前台灣最先完工發電的兩座離岸風場；當初開發商說風機的基樁形同人工魚礁，會聚集更多的魚群，創造綠能與漁民的雙贏，但漁民控訴，從去年到今年的漁獲量與之前相比大降五成，定置漁網的漁獲量更是只剩2成；龍鳳漁港漁獲量產值就從每年7千多萬元剩下3千萬元。

定置漁網漁民說，魚是跟著水流活動的，當風機一根根插在海床上，就將原本的水流改道了，魚也就改變原本的活動區域，漁民當然就捕不到魚。

立委陳超明服務處昨邀請經濟部能源局等官員與漁民面對面座談，傾聽漁民的心聲。陳超明表示，當每年漁獲產量只剩一半時，龍鳳漁港將會面臨滅港的危機，影響的層面會擴及竹南地區超過30家的海鮮餐廳，涉及的產值高達數億及影響的就業人口家庭更是以千人計。

他強調，在相關問題沒有解決前，他會與苗栗縣政府、漁民站出來堅決反對，絕不允許犧牲漁民、外商大賺錢的無良綠能政策破壞苗栗的未來。

漁民控訴，離岸風力電纜上岸共同廊道一旦施工，將更捕不到魚，定置漁業漁獲也會銳減。圖／本報資料照片
漁民控訴，離岸風力電纜上岸共同廊道一旦施工，將更捕不到魚，定置漁業漁獲也會銳減。圖／本報資料照片

漁民 陳超明

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