頭前溪北岸河濱公園 流標4次延宕5年

新竹縣頭前溪北岸高灘地河濱公園所剩8.2公頃運動及遊憩設施，原定去年10月完工啟用，卻因流標、行政作業等一再延宕至今都發包不出去，水利署第二河川局最新意見認為，縣府規畫應有別一般公園，可盤點現有資源並提出數據，爭取專家委員審查認可。縣府環保局表示，將修正計畫書後再送審。

縣長楊文科2017年推動頭前溪北岸高灘地河濱公園，規畫台1線到國道1號頭前溪高灘地32公頃土地建置遊戲場、運動場和休閒綠地，打造城市水岸綠色廊道，連同周邊陸續已完工綠化面積28公頃。

議員蔡蕥鍹指出，縣府規畫在8.2公頃興建最重要的運動和休閒設施，堪稱竹北重要的大型運動公園，但已流標4次發包不出去，原定去年10月完工啟用，延宕至今，除檢討經費，也應和二河局溝通土地撥用問題。

縣府指出，原擬斥資6000萬元，在台1線至國道1號橋下約8.2公頃空間設置親子共融式遊戲場、足球場、堤防溜滑梯、攀岩場等設施，因其中約8公頃位於河川區域，包含國有土地及農田水利用地，需經二河局同意，計畫書去年9月送審；同時進行發包，但因遇上原物料上漲、疫情等流標4次。

二河局說，部分審查委員認為縣府規畫和竹北市公園太雷同，希望能規畫出河濱公園的感覺，因此要求盤點現有資源，提出數據讓委員認可。

環保局表示，將依委員審查意見回覆並修正申請書再送審，並透過平均地權基金追加經費至6910萬，發包與申請同時進行，二河局同意後就可馬上動工。