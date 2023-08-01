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苗栗縣去年省下20億多創新高 審計室建議提高還債額度

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府去年歲入、歲出剩餘20億多元，創了歷史新高，審計室建議研謀提早償還期程，及提高還款額度。本報資料照片
苗栗縣政府去年歲入、歲出剩餘20億多元，創了歷史新高，審計室建議研謀提早償還期程，及提高還款額度。本報資料照片

苗栗縣政府公共負債361億多元，去年歲入、歲出剩餘20億多元，創了歷史新高，苗栗縣審計室建議縣政府研謀提早償還期程，及提高還款額度，以撙節利息支出，加速達到符合規定債限目標。

苗栗縣政府2015年8月發不出薪水，接受行政院財政紀律異常控管機制，2017年啟動償債計畫，1年以上長期公共債務預計至2040年、1年以下短期公共債務預計至2047年，達到符合規定債限，前縣長徐耀昌致力開源節流，縣府2016年起歲入、歲出年年有剩餘，去年更達到20億2658萬餘元的新高。

縣議會臨時會，審計室報告去年總決算，審定歲入278億3825萬餘元，較預算增加5億8789萬餘元，歲出258億1167萬餘元，較預算減支12億129萬餘元，剩餘20億2658萬餘元，核計債務舉借及償還，收支剩餘17億8175萬多元。

報告書指出，審定縣府去年底長債211億2808萬餘元，短債150億4017萬餘元，共361億6825萬餘元，雖較前年減少9億2677萬餘元，尚符合償債計畫減債進度，但長、短債仍逾公共債務法規定的債限，且高居全國非直轄縣市之首。

另，尚有向特定用途專戶存款或基金等調借資金、支付BOT垃圾焚化廠建設攤提費及操作維護費等，共158億4870萬餘元，均待籌措財源支應，未來財政負擔仍顯沉重。

報告書說，中央銀行盱衡國內外情勢，俄、烏軍事衝突造成原油、穀物及基本金屬等大宗商品價格攀升，與全球經濟、貨幣及財政政策等因素波動，暨美國等部分經濟體已啟動升息等情形下，未來仍有升息空間。

縣府為降低金融市場利率不斷調升的風險，宜審慎參酌財政自主度較高的鄰近縣市政府作法，研謀靈活資金調度善策，提早償還期程，及視資金餘裕狀況，適時提高還款額度，撙節利息支出，降低利率調升帶來的衝擊，早日達成符合債限目標。

債務 苗栗縣 利息

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