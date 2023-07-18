桃園平鎮車禍路口及占路亂停車 議員：增設燈號畫車格

桃園市平鎮區中豐路、新富街附近車流量大、交通亂象，曾發生死亡車禍，山子頂湧光路祥安國小一帶卻因道路車輛亂停占用、雜物霸佔交通混亂，黃敬平今天與市府、里長會勘決議，中豐路與新富街口更換號誌增加安心左轉專用燈號，降低車禍，並在湧光路畫設收費汽車停車格 解決當地車輛占用亂停爭議。

市府交通局表示，改善中豐路、新富街路口交通，由現行3個燈號改換4個燈號，其中一個為左轉燈號，已排入工期，最快9月底前完成，另在湧光路及附近道路畫設收費停車格，亦盡快在8月完成。

黃敬平與市府單位、里長在中豐路、新富街會勘，發現龍潭至中壢方向的中豐路、新富街車流太多，該路口沒有左轉燈號迭生交通事故，甚至發生死亡車禍，新英里長秦耀舜表示，當地人口增多、車流量大，許多車輛左轉新富路至70巷至環南路當成捷徑，如今中豐路標線畫設左轉專用道，燈號卻未改換，要求盡快增加安心左轉專用號誌解決。

黃敬平說，左轉新富街長期交通問題，市府交通局之前以左轉車流未達標準無法增設號誌，如今路口不堪負荷左轉車流，決議將現行3個燈號號誌調整增加安心左轉號誌，降低路口交通事故率。

黃敬平隨後與市府單位、湧安里長陳金福至湧光路靠近祥安國小道路會勘，發現湧光、永安路及自由街一帶車輛亂停交通問題如行人地獄。陳金福說，平鎮區南勢路邊收費，地方無處停車，許多居民車子停在湧光路占用道路，影響通行，畫設停車格整頓交通，地方希望爭設山子頂公園地下停車場，一勞永逸解決停車問題。