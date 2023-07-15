快訊

早就對婚姻失望！Makiyo曾開直播痛訴老公「六大罪狀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為角逐「苗栗先生」、「苗栗小姐」 全台來了200多位參賽者

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣體育會今起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，苗栗縣長鍾東錦（中）下午到場為選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣體育會今起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，苗栗縣長鍾東錦（中）下午到場為選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽，卯足勁展現苦練多時的精實體態和健美身裁線條，盼爭取佳績。苗栗縣長鍾東錦下午到場為選手加油打氣，並頒發獎狀給新秀形體組獲獎選手，鍾東錦不忘行銷苗栗觀光，歡迎選手多到苗栗旅遊。

苗栗縣體育會健美委員會總幹事彭偉堯表示，今年辦理的第3屆縣長盃健美錦標賽，感謝縣府及苗栗市公所支持，吸引各地優秀選手參賽，在傳統健美、新秀形體、古典形體、女子形體以及比基尼5個組別競逐，各組冠軍明天將壓軸角逐「苗栗先生」及「苗栗小姐」頭銜。

鍾東錦下午4點到達苗栗國中比賽會場向選手加油打氣，並頒發「新秀形體組」前6名獎狀，肯定他們展現平日訓練成果，鍾縣長也鼓勵選手以後可隨時攜家帶眷，來苗栗體驗好山好水。

苗栗縣體育會指出，今年健美錦標賽特別引人注目，除傳統的健美、新秀形體、古典形體、女子形體和比基尼等項目，還增加國中組和高中組比賽項目，鼓勵年輕選手展現自己的訓練成果，充分展現自己的魅力與自信，提升苗栗縣的健身健美運動水平。

苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦 體育 健身 運動

延伸閱讀

讓身障兒童學習向前邁步 獅子會捐贈苗縣專業輔具

影／「下架民進黨」說法 鍾東錦：聽起來不舒服

苗栗少子化幾乎難以逆轉 打造宜居適住環境受期待

苗栗縣7個村里近1年半零出生 鍾東錦：讓年輕人敢婚、敢生

相關新聞

為角逐「苗栗先生」、「苗栗小姐」 全台來了200多位參賽者

苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽，卯足勁展現苦練多時的精實體態和健美...

拉拉山水蜜桃7月正甜美 藝人小嫻也來幫忙賣水蜜桃

桃園市政府農業局行銷拉拉山水蜜桃，今天宣布即日起在家樂福特定分店都能方便購買拉拉山水蜜桃。藝人小嫻也與今年水蜜桃公主王艾...

守護關西／新竹縣府動起來 盼中央畫設水質水量保護區

新竹縣關西鎮因鳳山溪水汙染事件造成民眾恐慌，新竹縣長楊文科近期除了突擊稽查上游工廠外，也下令要求「打擊非法、保障合法」，...

原民運動會槌球錦標賽今登場 近200人較勁爭取高額獎金

桃園原住民族運動會市長盃全國槌球錦標賽今龍潭熱鬧登場，近200名選手一同較勁，桃園市副市長王明鉅出席表示，感謝所有參賽選...

桃園這裡劃公園44年沒動靜 市府改推重劃被質疑又要拖

桃園市都市發展局今天中午指出，內政部都委會日前審議通過縱貫桃園內壢間都市計畫設專通案，計畫分為4處重劃單元，地政局目前已...

鐵路地下化南端將「永久」阻斷聯絡道路 研議解決方案

桃園鐵路高架改地下，其中南端火車出土位置為現平鎮新光路上平交道附近，不過此出土位置將永久造成新光路平交道封閉，並阻礙當地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦