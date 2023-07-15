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為角逐「苗栗先生」、「苗栗小姐」 全台來了200多位參賽者
苗栗縣體育會今天起一連兩天在苗栗國中舉辦縣長盃健美錦標賽，吸引全國200多名選手參賽，卯足勁展現苦練多時的精實體態和健美身裁線條，盼爭取佳績。苗栗縣長鍾東錦下午到場為選手加油打氣，並頒發獎狀給新秀形體組獲獎選手，鍾東錦不忘行銷苗栗觀光，歡迎選手多到苗栗旅遊。
苗栗縣體育會健美委員會總幹事彭偉堯表示，今年辦理的第3屆縣長盃健美錦標賽，感謝縣府及苗栗市公所支持，吸引各地優秀選手參賽，在傳統健美、新秀形體、古典形體、女子形體以及比基尼5個組別競逐，各組冠軍明天將壓軸角逐「苗栗先生」及「苗栗小姐」頭銜。
鍾東錦下午4點到達苗栗國中比賽會場向選手加油打氣，並頒發「新秀形體組」前6名獎狀，肯定他們展現平日訓練成果，鍾縣長也鼓勵選手以後可隨時攜家帶眷，來苗栗體驗好山好水。
苗栗縣體育會指出，今年健美錦標賽特別引人注目，除傳統的健美、新秀形體、古典形體、女子形體和比基尼等項目，還增加國中組和高中組比賽項目，鼓勵年輕選手展現自己的訓練成果，充分展現自己的魅力與自信，提升苗栗縣的健身健美運動水平。
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