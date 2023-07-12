新竹客運退出竹縣 楊文科：不能斷了就斷

新竹客運今年3月正式函文向交通部申請54條路線屆期不續營，其中行經新竹縣轄內有41條，新竹縣長楊文科昨嗆中央「要負責任，不能斷了就斷」，並宣布縣府7月21日將在桃竹竹苗區域治理平台會議提案，聯合桃園、新竹市和苗栗縣共同發聲，要求交通部和公路總局以專案方式妥善處理。

公路總局新竹區監理所表示，規畫以路線優化整併、尋求有意願業者代駛、載客數低路線轉型幸福巴士或幸福小黃等因應，業者也允諾不會屆期就驟然停駛。

縣府交旅處長戴志君昨在縣務會報說，據竹客資料，行經竹縣轄內公路客運路線共41條，疫情前每年服務6百萬人次，雖受疫情影響，去年仍有逾3百萬人次搭乘，如路線停駛將直接衝擊竹縣58萬縣民。

41條客運路線中，竹縣轄內19條，另22條跨桃市和竹市。楊文科表示「19條竹縣境內的一定要爭取到」，將要求中央專案核准，比照市區客運52元調整補助，若中央不做，地方協助找觀光巴士、快捷公車替代。

戴志君說，期望公路總局和新竹區監理所有相對應方式協助，且監理所要能先妥善處理41條，第一步先走出去，若真沒法處理，竹縣19條縣府願意協助，一起度過難關。

戴志君表示，竹客不續營的41條，去年9月到期26條，今年9月到期15條，目前竹客都在代駛，不會有民行中斷的問題，但此問題還是要靠中央主管機關以專案方式解決。

以往中央對客運補貼42元，今年5月中央調高到45元，不過與竹縣市補貼市區公車52元仍然有落差，戴志君也呼籲中央比照補貼竹客。