科東二路增設國1頭份第二交流道 苗縣府提2線形方案

備受注目的國道1號增設苗栗頭份第二交流道案，將設在科東二路，苗栗縣府委託可行性評估，提出交流道半套單葉苜蓿葉形，及半套單點鑽石形方案，縣府近日將舉辦地方說明會廣納意見。

頭份、竹南蓬勃發展，加上台積電等大型科技廠進駐竹南科學園，車流持續增加，國1頭份交流道現況尖峰時段已經無法負荷，亟需興建第二交流道，縣府委託可行性評估，6月30日下午2點在建國成功社區活動中心辦地方說明會，讓鄉親了解，並廣納意見納入修正，接續呈報高公局審查。

苗栗縣府工務處指出，多次與高速公路局等單位審議，及歷次地方說明會討論結果，增設交流道點位規畫在科東二路，可行性評估規畫線形，方案一採半套單葉苜蓿葉形，方案二採半套單點鑽石形，另外，聯絡道增設高架橋跨越台1線路口，銜接科東二路高架橋。

方案一、二都在國1號約109公里處（頭份交流道北側），新闢聯絡道並跨越國道1號主線上方增設交流道，考量頭份交流道現況以南出、北入車流為大宗，方案一在南出匝道往興隆路方向設號誌化路口；方案二左轉進出匝道車流設號誌路口，同時搭配時制計畫，減少號誌影響。