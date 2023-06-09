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台66橋下活化規畫建停車場 民代盼收費避免廢棄車占用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮台66橋下空間活化規畫建停車場，地方盼停車場收費避免廢棄車輛占用。圖／王珮毓提供
桃園平鎮台66橋下空間活化規畫建停車場，地方盼停車場收費避免廢棄車輛占用。圖／王珮毓提供

桃園平鎮台66橋下空間活化，原規畫要蓋體健設施及停車空間，不過有民代認為橋下空間風沙大且過去地方活畫興建設施使用率低，加上地方希望增設停車空間，盼全面興建停車空間，不過有里長反映免費停車空間恐又出現廢棄車輛占用，因此建議能蓋收費停車場

平鎮區公所工務課回應，將從原訂124至129橋墩空間擴大範圍至134橋墩，不過因橋下空間權責為公路總局，過去皆無償撥用，因此無法收費停車，為滿足地方需求，將請桃園市交通局向公總申請有償撥用做收費停車場，日後收益再分潤。

交通局停車管理工程科說，目前已發文向公總申請，並優先申請130至134橋墩空間有償撥用，若公總同意，日後施行收費民眾也能接受，將再申請其他範圍。

議員舒翠玲表示，台66橋下過去活化做體健設施或遊具，因風沙大使用率低，加上地方盼增設停車空間，因此建議全面設置停車空間，並酌收費用，避免廢棄車輛占用，美意打折。

市議員王珮毓說，公所及政府也應通盤檢討台66整體活化方向，有系統規畫，而非東一塊西一塊，盼除停車空間外能設臨時里民活動空間或溜冰、網球場等。工務課回應，日後會再和市府工務局檢討過去規畫再改進處並討論台66橋下整體活化。

桃園 議員 停車場

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