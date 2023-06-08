車輛噪音好吵 苗栗今年取締近千件、最高108.1分貝

台3線車輛呼嘯吵人，苗栗縣鎖定設置2處固定式聲音照相，今年1至5月取締700件，另一組移動式聲音照相，在台3線、苗栗市、頭份市、竹南鎮等地機動取締293件，最高噪音108.1分貝。

台3線及苗栗市、頭份市、竹南鎮區，迭有居民反映改裝或是大型重型機車噪音吵人，尤其台3線假日機車族成群結隊，民眾更是不堪其擾，縣府環保局建置2處固定式聲音照相，另配備1組車載式移動聲音照相。

其中，今年1至5月，獅潭鄉台3線110公里處固定式聲音照相，噪音值超標137件，其中疑似改裝82輛次，最大噪音值103.8分貝，三灣鄉台3線102公里固定式聲音照相量測超標563件，疑似改裝237輛次，最大噪音值107.9分貝；至於車載式移動聲音照相，超標293件，疑似改裝16輛次，最大噪音值108.1分貝。

大湖鄉長黃惠琴也多次反映台3線噪音，沿線居民不堪其擾，其中，台3線南湖國小附近132公里500公尺至133公里350公尺路段，速限每小時60公里，縣道安會報通過調降為每小時50公里，公路總局第二工程處苗栗工務段完成相關交通牌面設置後，公告後上路。