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走路見「路面有坑洞」竹北市民急通報
新竹縣竹北市靠近中山路地段，有民眾發現路面有坑洞、花圃下陷，擔心地基流失導致土質流失，向新竹縣議員朱健銘通報，對此，新竹縣政府養護科到場了解後，發現主要位於社區的植栽帶，將邀集市公所、社區管委會、建商等會勘，了解原因與責任歸屬。
有民眾向朱健銘通報，指出花圃旁有空洞，且紅磚鏤空，近期因竹北天坑事件，讓竹北社區民眾人人自危，一發現有坑洞，就立刻向民意代表通報。這次的地層下陷造成坑洞，議員朱健銘、代表游雅婷、何宜芯、竹北里長李麗惠等人都到場關心了解。
朱健銘到現場了解後指出，他已經致電給縣府，初步判定位置在社區內，土壤有部分流失，不過另一區則很正常，根據建築基地的報告書來看，該區段位於社區內，不過建商則認為與道路管轄單位市公所有關。為此，他建議找三方單位一起來會勘，包含縣府、市公所、建商和社區管委會等，找出問題原因，不要推卸責任，才能把事情處理好。
新竹縣府工務處也到場勘查，在現場比對執照圖，初步判定是植栽帶下陷問題，一旁的側溝、社區人行道和道路都是完善的，該案位於社區基地內，應屬於私領域，縣府指示近期將辦理會勘，邀集相關單位前來，了解當初施工的過程與下陷的問題，並釐清相關責任歸屬，盡快讓民眾安心。
新竹縣工務處長江良淵表示，下陷的地方是建案開放空間綠化，疑為下雨導致地質軟化，已請業務單位通知建商進場了解處理，初步判斷不會有房子結構安全。
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