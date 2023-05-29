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睽違三年！新社包7500顆愛心粽 竹縣副議長王炳漢送粽到校

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹縣議會副議長王炳漢結合竹北市新社社區發展協會，今天致贈愛心粽到校園，和師生一起提前歡度端午節。圖／團隊提供
竹縣議會副議長王炳漢結合竹北市新社社區發展協會，今天致贈愛心粽到校園，和師生一起提前歡度端午節。圖／團隊提供

新竹縣竹北市新社社區發展協會睽違3年，再度號召志工齊聚包愛心粽，竹縣議會副議長王炳漢結合竹北市新社社區發展協會，今天致贈愛心粽給竹北國中特教班、新社國小附設幼兒園的師生，和他們一起提前歡度端午節。

愛心粽活動開辦至今已20多年，受到疫情影響停辦3年，今年重新啟動，社區號召了150名志工，花了2天半時間備料，內餡包括豬肉、栗子、鹹蛋黃、蝦米、香菇等11種，相當豐盛。

今天共同前往的還包括竹北新社社區發展協會理事長鍾金珠、竹北市民代表會副主席葉信輝、竹北市新社里長范植雄，他們表示，新社社區發展協會因疫情關係已暫緩3年沒有包愛心粽，今年疫情緩解後，昨天再度啟動並號召志工們包了7500顆的愛心粽，再度開始散播愛心散播愛。

王炳漢說，新社社區的愛心志工出錢出力包了這些粽子，就是希望社會上的每個角落都能夠感受到過節的溫暖氛圍，這種大愛令人相當感動，他看到小朋友們拿到粽子的開心笑容，也覺得很溫馨。

今天起發送給竹北國中特教班、新社國小弱勢兒童，還有縣內其他清寒家庭、獨居長者、身心障礙等弱勢族群。

竹縣議會副議長王炳漢（左）與竹北新社社區發展協會理事長鍾金珠一起送愛心粽到校。圖／團隊提供
竹縣議會副議長王炳漢（左）與竹北新社社區發展協會理事長鍾金珠一起送愛心粽到校。圖／團隊提供

愛心 北市 疫情

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