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竹市信賴台灣之友會長：醫師公會全聯會唯一支持賴清德

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨黨主席、總統候選人賴清德今天出席新竹市信賴台灣之友會成立大會，醫師背景的他提出打造「健康台灣」政見。記者張裕珍／攝影
民進黨黨主席、總統候選人賴清德今天出席新竹市信賴台灣之友會成立大會，醫師背景的他提出打造「健康台灣」政見。記者張裕珍／攝影

民進黨黨主席、總統候選人賴清德今天出席新竹市信賴台灣之友會成立大會；新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治有醫師背景，吳國治今天致詞表示，中華民國醫師公會全國聯合會已在2周前做了決議「唯一支持賴清德醫師競選2024年中華民國總統」，希望凝聚醫界凝聚力量，將賴醫師送進總統府。

吳國治曾擔任新竹市醫師公會理事長，他今天以新竹市信賴台灣之友會理事長身分在成立大會上致詞強調「民主不能倒退嚕」，過去數十年在許多民眾、前輩努力下換來民主，在這幾年的疫情期間，台灣更是同心協力、有為有守，減少台灣的經濟損失。

吳國治認為，大家都希望和平，但需要「和平需要實力」，他特別稱許賴清德醫師出身，受過嚴格訓練、從政資歷完整、參與國際事務，「檯面上哪也個比得上賴候選人？」並欽佩賴清德的從政理想，他觀察賴清德是「一路堅持、不忘初衷。」

「醫師公會全聯會唯一支持賴清德醫師競選中華民國總統」，吳國治說，中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明今天也到場見證，並表示很難得有專業團體推薦單一候選人，也希望各行各業都能理念一致，讓「賴醫師」能夠進入總統府當領導人。

賴清德壓軸致詞時也特別提及自己的醫師背景「若當選（總統）之後，會有何不同」，表示自己將推動「健康台灣」政策，因為現代醫療進步，台灣人平均壽命81歲，但不健康的年數達8.4年，不是臥床就是需要輪椅代步，或是需要被人照顧。

「健康台灣的理念，希望推動政策時一定要有健康觀念。」賴清德說，包含提升工作環境、鼓勵民眾運動與基本營養知識、孕婦嬰幼兒青少年的健康要有計畫提升，這部分台灣還有很多地方要努力，再來糖尿病、高血壓等慢性病控制很重要，也要加強。

賴清德也提到，癌症居十大死因之冠，自己20年前在立法院曾提出癌症防制法，透過普檢希望「提早發現、提早治療」，2021年台灣癌症檢查人口4、500萬人次，發現出4、5萬名早期患者，有1萬1千人已是末期，後續針對癌症患者也要採用精準療法。

賴清德說，當選總統目標打造「健康台灣」，讓國人更健康之外，自然可以發展經濟健康產業， 「國人健康、產業發展，國家經濟也會更強」，世界自然而然擁抱台灣。

新竹市信賴台灣之友會成立大會結束後，賴清德轉往新竹內天后宮參拜，祈求風調雨順、國泰民安，廟方致贈天后宮百年紀念郵票與竹塹媽祖文化季紀念小物，表達祝福。

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