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台灣已進入汛期 桃市府與32社區聯手防汛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政（後右3）今出席指揮官座談會，頒獎給水患自主防災社區評鑑得獎社區。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（後右3）今出席指揮官座談會，頒獎給水患自主防災社區評鑑得獎社區。記者翁唯真／攝影

台灣自5月即開始進入汛期，面對極有可能造成災情的短延時強降雨、河水暴漲、颱風等，桃園市政府水務局今與桃園32處水患自主防災社區指揮官與幹部一同舉行指揮官座談，更邀請專家學者分享科技自主防災。桃園市長張善政表示，不要淹水市府責無旁貸，對於水患自主防災社區所需的人力物力絕對支持。

水務局指出，自5月即開始進入汛期，面對惡相狀況，除做好萬全準備及應變外，也需要防災社區的隊員們採取積極應對方式，使用非工程手段，減輕水患所帶來的災情。

今舉行的指揮官座談會，邀集專家學者分享科技自主防災及自身防災經驗，桃園市長張善政致詞表示，面對可能造成災情的短延時強降雨及颱風，市府除了做好準備與應變措施外，也大力支持防災社區的人力及物力，讓社區能在第一時間自主防災，以減輕水患帶來的災情。

而桃園市府在水利署2022年水患自主防災社區評鑑提報16處社區，共計11處社區獲獎，包括觀音樹林里連續3年榮獲全國5大種子社區殊榮；八德瑞德里、中壢普忠里榮獲特優；桃園春日社區與龍潭上華社區榮獲優等；中壢石頭社區、仁德里、蘆竹南興社區與首度參與評鑑的蘆竹長興里皆榮獲甲等；而中壢健行里與八德瑞豐里也榮獲特殊貢獻獎。

樹林里長黃文章表示，樹林防災社區成員約66人，擁有6支分隊包括水環境巡守隊、海岸巡護隊、守望相助隊、環保志工隊、關懷據點的祥和志工隊與空汙巡護隊，平時清理社區水溝淤泥或防災演練，大雨來前便會成立防災中心隨時因應。

面對汛期水務局除輔導各防災自主社區完成防汛演練、防災知能教育訓練、防汛物資盤點等，也針對社區環境與水文的特性，辦理區域聯合防汛演練以及清溝總動員，讓社區之間在災前，與社區青年能共同維護社區的溝渠暢通；災時，則能形成相互幫助的網絡關係，以強健社區防汛動能。

颱風 張善政

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