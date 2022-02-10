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桃園燈會12夜閃爍老街溪 燈區禁攤禁鞭炮開心賞燈

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展開展12天，禁攤、禁放鞭炮，讓民眾開心賞燈。記者曾增勳／攝影
桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展開展12天，禁攤、禁放鞭炮，讓民眾開心賞燈。記者曾增勳／攝影

2022桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展昨晚在中壢、平鎮區老街溪畔亮燈開展，吸引部分民眾參觀賞燈，未出現市府預期人潮，現場零星攤販擺攤，遭警方柔性勸離，市府觀旅局今天下午表示，今年燈會只有燈組靜態展覽，現場禁攤、禁放鞭炮，預料周六、假日出現第一波賞燈人潮，市府配合警方管制交通和巡檢，讓民眾輕鬆賞燈遊逛燈會。

受疫情影響，今年桃園燈會自昨晚至20日止，為期12天，沿老街溪河岸，在中壢光明公園以「桃花林」主燈、平鎮新勢公園以「天空之城」主燈及老街溪河岸「四月望雨」燈組等3大主燈區，設有27組大型燈組展覽，透過LED燈閃亮老街溪，觀旅局表示，燈會期間所有動態活動取消，為讓民眾輕鬆逛燈會，燈會期間禁止攤販擺攤、禁止放鞭炮。

桃園燈會期間，平鎮、中壢警方配合在燈區進行交通管制、疏導民眾停車，建立行人走廊，讓民眾安心賞燈，燈會首夜仍有零星2、3個攤販前往擺攤販賣螢光棒等商品，市府燈會巡檢人員發現，會同警方進行柔性勸導，請攤販離開會場。

觀旅局表示，今年燈會期間，配合防疫措施之外，進行人流管制，確保賞燈不擁擠，該局亦在觀光導覽網設燈會人潮警示專區，管控現場人潮，預料12、13日周六假日可能出現第一波賞燈人潮，希望民眾遵守交管，戴口罩、清毒做好防疫措施，開心賞燈。

桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展開展12天，禁攤、禁放鞭炮，讓民眾開心賞燈。記者曾增勳／攝影
桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展開展12天，禁攤、禁放鞭炮，讓民眾開心賞燈。記者曾增勳／攝影
桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展亮燈，第一天零星攤販擺攤，警方柔性勸導離開。記者曾增勳／翻攝
桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展亮燈，第一天零星攤販擺攤，警方柔性勸導離開。記者曾增勳／翻攝

燈會 老街 桃園

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