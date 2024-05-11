快訊

聯大表決支持巴勒斯坦加入聯合國！以色列大使當眾掏碎紙機絞碎憲章

傳林飛帆將進國安會 王鴻薇：「林9萬」三級跳「林20萬」

農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

台北希望廣場花蓮週登場 用購買力挺農民

中央社／ 記者楊淑閔台北11日電
為幫助受花蓮強震影響的農民走出震災困境，農業部農糧署11、12日在台北希望廣場舉辦「花蓮週」活動，近百名花蓮農民設置49攤位銷售花蓮農特產品。中央社
為幫助受花蓮強震影響的農民走出震災困境，農業部農糧署11、12日在台北希望廣場舉辦「花蓮週」活動，近百名花蓮農民設置49攤位銷售花蓮農特產品。中央社

農糧署11、12日在台北希望廣場舉辦花蓮週活動，近百名花蓮農民設49攤銷售，呼籲民眾用新台幣力挺農民走出震災。買花蓮小農宅配每箱運費補助55元、4大電商推滿500折100。

為了幫助受花蓮強震影響的農民走出震災困境，農業部農糧署今、明兩天在台北希望廣場舉辦「花蓮週」活動，總計可設置130攤位的現場，融入近百名花蓮農民設置49攤位銷售花蓮特產品。

農糧署代理署長蘇茂祥說，花蓮不論是蔬菜、水果、雜糧品質都好，呼籲消費者週末前往購買相挺。

活動現場上午也舉辦花蓮當季西瓜每顆新台幣1000元、枋寮愛文芒果每箱1200元義賣活動，馬上被搶購一空。新北市農會總幹事楊棟樑並說，2天將辦8場義賣，估計可捐出15萬元以上所得給花蓮賑災運用。

義賣現場氣氛熱烈，則跟花蓮縣農會總幹事官俊彥生動解說何以水果品質優異有關。他說，花蓮西瓜口感能沙沙又Q彈，跟種植在砂石地有關，因為細根長在石頭下，不會中暑損壞品質；加上晚上10時才採收，白天曬熱的內部已退熱，且水分會往外補，一切恰到好處。

雖然不是枋寮人，但他也再度上台，主動為枋寮愛文芒果讚聲演說。他說，枋寮的果樹靠海邊吹海風，不僅搖曳身姿有做運動，並覆上一層薄薄的鹽分提味，比內陸果園的芒果多一份風味，加上使用有機肥，再提升了香度。

農業部主秘范美玲說明，為了幫助花蓮農民正常輸銷農產，除了補助機械、設施，共同運銷原本每公斤補貼1.3元，也提升至3.3元；同時對花蓮小農宅配銷售部分，每箱運費補助55元。

以及已彙整「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」及「鱻魚購」等電商平台，設置「從心出花」花蓮農特產品行銷專區選購，推出消費滿500元折100元等滿額贈專案，呼籲消費者用新台幣挺花蓮農民。

用新台幣 花蓮強震 農民

延伸閱讀

花東共好 台東觀光業訪花蓮喊話中央振興補助同步上路

台北希望廣場擴大舉辦「花蓮週」 挺農友度地震難關

洛杉磯台僑團體募得285萬元 捐助花蓮地震

獨／強震修復期漫長！花蓮老宅冰店「心地日常」突熄燈 粉絲不捨

相關新聞

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

台北希望廣場花蓮週登場 用購買力挺農民

農糧署11、12日在台北希望廣場舉辦花蓮週活動，近百名花蓮農民設49攤銷售，呼籲民眾用新台幣力挺農民走出震災。買花蓮小農...

北大特區年違停取締上萬件 人行道可否停車成地方難題

新北市北大特區居住約6萬人，統計一年被開立超過破萬張違停罰單、平均一天達28.7張，尤其在台北大學周邊商店立林、路幅狹小...

金山磺港蹦火仔加入傳承新血 5月起推出海陸3路線限定遊程

北海岸「蹦火仔」是新北獨特文化資產之一，新北市漁業處表示，今年有蹦火新血-鴻昌168號加入傳承行列，5月至9月推出海陸3...

台北這處地下街曾是「文青聖地」如今沒落 商圈盼市府急救

站前Z區地下街接連著台北車站書店街，在10多年前曾是文青聚集之處，但隨著書店一間間收攤，Z區地下街跟著沒落，北市議員徐立...

沒廠商投標…新莊塔3抽水站流標8次 水利局：缺工缺料影響

新莊塭仔圳工程完工後，勢必帶來人流進駐，新北市水利局推動塔寮坑溪南側排水設施新建工程（簡稱塔3抽水站），完工後可以處理家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。